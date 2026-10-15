جشنواره گردو در کلور؛ نماد همبستگی اقوام و رونق گردشگری

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها – اسلام آذرمی گیگلو:چهارمین جشنواره ملی گردو در شهر کلور، مرکز بخش شاهرود از توابع شهرستان خلخال در استان اردبیل، با استقبالی باشکوه و پرشور از هزاران نفر از شهروندان، مسئولان محلی و استانی و گردشگرانی از اقصی نقاط کشور برگزار شد و این منطقه کوهستانی و سرسبز را به کانونی از شور، نشاط، همدلی و همبستگی اقوام ایرانی تبدیل کرد. جشنواره‌ای که نه تنها به عنوان یک رویداد فرهنگی و گردشگری، بلکه به مثابه آیینه‌ای تمام‌نما از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، کشاورزی و انسانی منطقه شاهرود عمل کرد و بار دیگر نام کلور را بر زبان رسانه‌ها و افکار عمومی کشور جاری ساخت.

ثبت ملی رویداد؛ گواهی بر ظرفیت‌های بی‌بدیل کلور

این رویداد فرهنگی و گردشگری که در سال ۱۴۰۳ از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان «رویداد ملی گردشگری» به ثبت رسیده است، با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری، فرهنگی و کشاورزی منطقه شاهرود طراحی و اجرا شد. برگزاری موفق و درخور تحسین آن، حاصل همدلی و هم‌افزایی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلور، بخشداری شاهرود و ادارات کل «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»، «ورزش و جوانان» و «جهاد کشاورزی» استان اردبیل بود؛ همکاری گسترده‌ای که نشان داد توسعه گردشگری و برگزاری رویدادهای ملی، تنها با مشارکت جمعی و هم‌افزایی نهادهای مختلف امکان‌پذیر است.

حسن شهسواری، دبیر چهارمین جشنواره ملی گردو و عضو شورای اسلامی شهر کلور، با اشاره به جایگاه ویژه این رویداد در تقویم گردشگری کشور تصریح کرد: «مایه مباهات است که این جشنواره با پیگیری‌های مستمر صورت‌گرفته، از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان رویداد ملی گردشگری به ثبت رسیده است؛ امری که گواهی آشکار بر اهمیت، جایگاه و پتانسیل بالای منطقه کلور دارد.» وی همچنین بر ضرورت تداوم این مسیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه پایدار منطقه تأکید کرد.

حضور گردشگران از سراسر کشور؛ کلور پیونددهنده اقوام ایرانی

مرتضی مطهری، شهردار کلور، با اشاره به گستره ملی این رویداد گفت: «در این دوره از جشنواره، شاهد حضور گرم و پرشور میهمانان و گردشگرانی از استان‌های گیلان، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، تهران و البرز بودیم و کلور بار دیگر ثابت کرد که پیونددهنده اقوام و فرهنگ‌های گوناگون منطقه است.» این حضور گسترده از استان‌های مختلف کشور، نشان‌دهنده جذابیت فرامنطقه‌ای جشنواره و توانایی آن در تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری ملی است.

وی افزود: «ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های بومی، از اصلی‌ترین اولویت‌های شهرداری و شورای اسلامی کلور در مسیر برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی است.» شهردار کلور همچنین بر نقش این رویدادها در تقویت هویت محلی و ایجاد حس تعلق در میان ساکنان منطقه تأکید کرد و آن را عاملی مهم در ماندگاری جمعیت و کاهش مهاجرت جوانان دانست.

۲۵ غرفه عرضه مستقیم؛ رونق معیشت محلی و توانمندسازی اقتصادی

مرتضی مطهری همچنین برپایی ۲۵ غرفه ویژه عرضه مستقیم محصولات را از بخش‌های محوری و اثربخش این جشنواره عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: «در این غرفه‌ها، بهترین ارقام گردوی باغات کهن منطقه، فرآورده‌های باغی، محصولات ارگانیک روستایی و انواع نان‌ها و شیرینی‌جات سنتی که با دست‌پخت بانوان هنرمند بخش شاهرود تهیه شده بود، بدون واسطه در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت تا نقشی مؤثر و راهگشا در رونق معیشت محلی و توانمندسازی اقتصادی جامعه میزبان ایفا نماید.»

این غرفه‌ها نه تنها محلی برای عرضه محصولات بودند، بلکه فرصتی برای تعامل مستقیم تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان و معرفی فرهنگ و سنت‌های منطقه فراهم کردند. عرضه مستقیم محصولات بدون واسطه، به افزایش درآمد باغداران و تولیدکنندگان محلی کمک شایانی کرد و الگویی عملی برای اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار روستایی ارائه داد.

تأکید مسئولان بر تداوم و توسعه رویداد در سال‌های آینده

کنعانی، نماینده مردم کوثر و خلخال در مجلس شورای اسلامی، برگزاری این جشنواره‌ها را در راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های منطقه مهم و اثرگذار عنوان کرد و بر حمایت مجلس از توسعه زیرساخت‌های گردشگری در منطقه تأکید نمود.

حسین وطن‌دوست، فرماندار خلخال، نیز یکی از اولویت‌های مهم در شهرستان خلخال را برگزاری رویدادها و برنامه‌های فرهنگی عنوان کرد و افزود: «استقبال خوب مردم و گردشگران از جشنواره گردو کلور نشان داد که باید به این رویدادها نگاه ویژه‌ای داشت.» وی بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم و تخصیص اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌های اقامتی، راه‌های دسترسی و خدمات گردشگری در منطقه تأکید کرد.

جلیل جباری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، هم با اشاره به استقبال خوب و ظرفیت‌های بالای کلور در حوزه گردشگری و فرهنگی، بر برگزاری این رویداد در سال‌های آینده به مدت سه روز تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی مناسب، جشنواره ملی گردو به یک رویداد بین‌المللی تبدیل شود و گردشگران خارجی را نیز به این منطقه جذب کند.

برنامه‌های متنوع فرهنگی، ورزشی و اجتماعی؛ فضایی سرشار از نشاط و همدلی

برگزاری مسابقات جذاب بازی‌های بومی و محلی با حضور ۱۶ تیم، رقابت‌های ورزشی متنوع، اجرای موسیقی زنده با حضور هنرمندان برجسته منطقه، آیین‌های تجلیل از باغداران نمونه و پیشکسوتان حوزه گردو، رونمایی از کتاب و مراسم قرعه‌کشی از دیگر بخش‌های پرمخاطب و رنگارنگ چهارمین جشنواره ملی گردوی کلور بود که فضایی سرشار از نشاط، شادی و همدلی را رقم زد و خاطره‌ای ماندگار در ذهن شرکت‌کنندگان به جای گذاشت.

بازی‌های بومی و محلی با استقبال گسترده جوانان و نوجوانان همراه شد و فرصتی برای احیای سنت‌های دیرینه منطقه فراهم کرد. اجرای موسیقی زنده نیز با استقبال گرم حاضران مواجه شد و لحظات شاد و به‌یادماندنی را برای آنان رقم زد. تجلیل از باغداران نمونه نیز انگیزه‌ای مضاعف برای تولیدکنندگان محلی ایجاد کرد تا با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی، کیفیت و کمیت محصولات خود را ارتقا دهند.

نتیجه‌گیری؛ افقی روشن برای توسعه منطقه

چهارمین جشنواره ملی گردوی کلور در حالی به کار خود پایان داد که با ثبت ملی به عنوان «رویداد ملی گردشگری»، حضور گردشگران از استان‌های مختلف کشور، برپایی ۲۵ غرفه عرضه مستقیم محصولات و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، بار دیگر ظرفیت‌های کم‌نظیر بخش شاهرود را به نمایش گذاشت.

استقبال گسترده مردم و مسئولان از این رویداد و تأکید بر تداوم و توسعه آن در سال‌های آینده، نویدبخش افقی روشن برای رونق گردشگری، تقویت همبستگی اقوام و بهبود معیشت جوامع محلی این منطقه از استان اردبیل است. بی‌شک، تداوم این مسیر با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و حمایت مسئولان، می‌تواند کلور و بخش شاهرود را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری فرهنگی و طبیعی در شمال غرب کشور تبدیل کند و الگویی موفق برای سایر مناطق برخوردار از ظرفیت‌های مشابه ارائه دهد.