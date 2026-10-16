جشنواره «به» گیوی؛ پاییز برداشت، بهار شکوفایی

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – اسلام آذرمی گیگلو:

هفتمین همایش سراسری «به» با شعار «رایحه‌ای به رنگ خزان و بهار گیوی» در شهر گیوی، مرکز شهرستان کوثر، با حضوری گسترده و چشمگیر برگزار شد. در این رویداد بیش از پنج هزار نفر از ساکنان شهر، مسافران و مقامات استانی و محلی شرکت کردند و فضایی پرشور و پرنشاط پدید آوردند.

هدف اصلی این همایش ملی، شناساندن ظرفیت‌های ویژه گردشگری و کشاورزی منطقه، تبدیل «به» به برندی شناخته‌شده، جلب نظر سرمایه‌گذاران و آفرینش نشاط اجتماعی بود. برگزاری آن را فرمانداری، شهرداری گیوی و نهادهای اجرایی همراه بر عهده داشتند. این رویداد در حالی برگزار شد که منطقه کوثر به‌دلیل شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز، از دیرباز یکی از قطب‌های تولید «به» در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود و محصول آن به‌دلیل طعم، عطر و کیفیت ممتاز، خواهان بسیاری در بازارهای داخلی دارد.

عباس رسول‌پور، شهردار گیوی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «به» فقط یک میوه نیست؛ شناسنامه کشاورزی کوثر است. ما در ستاد برگزاری مراسمات شهرستان با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها وارد شدیم تا برنامه‌ای در شأن مردم آگاه و فهیم این خطه و نام گیوی ترتیب دهیم. جایگاه راهبردی این محصول در سبد تولیدات کشاورزی شهرستان و توانمندی کم‌نظیر باغداری منطقه، ما را بر آن داشت که این رویداد را به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم.

انواع فرآورده‌های ارگانیک «به»

وی افزود: در این دوره شصت غرفه با همراهی هنرمندان و تولیدکنندگان از استان‌های گوناگون برپا شد. علاوه بر ارائه انواع فرآورده‌های ارگانیک «به»، بخشی از فرهنگ، آیین‌ها و توانمندی‌های بومی ایران عزیز هم به نمایش درآمد. این فضا بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم کرد.

رسول‌پور تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جشنواره، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است. باغداران ما پیش‌تر محصول خود را با واسطه‌های متعدد به فروش می‌رساندند، اما اکنون با برپایی این غرفه‌ها، هم سود بیشتری نصیب آنان می‌شود و هم مشتریان با کیفیت واقعی محصول آشنا می‌شوند. ما برنامه داریم در دوره‌های بعدی، بخش بین‌المللی هم به جشنواره اضافه کنیم تا زمینه صادرات فراهم شود.

تولید «به» و پاسداشت هویت و فرهنگ منطقه

حسن بحری‌زاده، بخشدار مرکزی شهرستان کوثر، با اشاره به ظرفیت‌های روستایی این بخش در تولید «به» و پاسداشت هویت و فرهنگ منطقه، از افزایش پنج‌برابری تولید این محصول در مقایسه با سال گذشته خبر داد و آن را توانی عظیم برای دگرگونی اقتصادی روستاها دانست.

وی از معرفی ظرفیت‌های روستاهای منطقه در این همایش خبر داد و گفت: حمایت از روستاییان اولویت اساسی در منطقه است. اگر ما بتوانیم زنجیره تولید، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات را در همین منطقه کامل کنیم، اشتغال پایدار برای جوانان روستایی ایجاد می‌شود و از مهاجرت آنان به شهرهای بزرگ جلوگیری خواهد شد.

بحری‌زاده ادامه داد: امسال با همکاری جهاد کشاورزی، دوره‌های آموزشی متعددی برای باغداران برگزار شد که نتیجه آن بهبود چشمگیر کیفیت محصول بود. ما همچنین در حال رایزنی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احداث کارخانه فرآوری «به» در شهرستان هستیم. این کارخانه می‌تواند محصولات متنوعی مانند مربا، لواشک، سرکه، عرق و حتی محصولات آرایشی و بهداشتی تولید کند.

عدم ثبات قیمت در بازار

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات همیشگی باغداران، عدم ثبات قیمت در بازار است. با ایجاد تعاونی‌های محلی و برندسازی، می‌توانیم قیمت منصفانه‌ای برای محصول تعیین کنیم و از ضرر و زیان کشاورزان جلوگیری نماییم. خوشبختانه استقبال روستاییان از این طرح‌ها بسیار خوب بوده و امیدواریم تا پایان سال، نخستین تعاونی تخصصی «به» در منطقه فعال شود.

زهرا احمدی، باغدار از روستاهای اطراف گیوی، درباره کیفیت محصول امسال گفت: پاییز امسال محصول ما بسیار مرغوب‌تر از سال‌های قبل است. بارندگی‌های به‌موقع و رسیدگی بهتر باعث شده میوه‌ها درشت‌تر و خوش‌طعم‌تر باشند. غرفه‌های ما هم امسال متنوع‌تر شده و مشتریان از شهرهای دور می‌آیند.

وی افزود: من امسال توانستم محصولم را با قیمت بهتری نسبت به بازار سنتی بفروشم. جشنواره این فرصت را داد که بدون واسطه با خریداران ارتباط بگیرم. حتی چند سفارش از استان‌های همجوار دریافت کردم که قرار است بعد از جشنواره ارسال کنم. این برای من یک تجربه بسیار ارزشمند بود.

رضا کریمی، گردشگر از تهران، درباره انگیزه حضورش اظهار کرد: راستش را بخواهید، تعریف این جشنواره را در شبکه‌های اجتماعی شنیدم. تصاویر باغ‌های «به» و فضای سنتی غرفه‌ها مرا ترغیب کرد. اینجا هم مردم مهمان‌نوازند و هم محصولات باکیفیت. حتماً سال بعد هم می‌آیم و به دوستانم توصیه می‌کنم.

وی ادامه داد: چیزی که بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد، فضای صمیمی و فرهنگی جشنواره بود. فقط بحث خرید و فروش نبود؛ ما با موسیقی محلی، غذاهای سنتی و آیین‌های بومی منطقه آشنا شدیم. این ترکیب فرهنگ و اقتصاد، الگویی است که در بسیاری از شهرهای کشور باید اجرا شود. من به‌عنوان یک گردشگر، حس می‌کنم به‌جای یک نمایشگاه تجاری، به یک جشن واقعی دعوت شده‌ام.

سمیرا موسوی، هنرمند صنایع دستی، درباره استقبال بازدیدکنندگان گفت: بسیار خوب بود. ما علاوه بر فروش محصولات، توانستیم هنر بومی‌مان را به بازدیدکنندگان معرفی کنیم. حضور مسئولان استانی هم نشان می‌دهد که به این بخش اهمیت می‌دهند. امیدوارم حمایت‌ها ادامه یابد تا بتوانیم تولید را گسترش دهیم.

وی اضافه کرد: متأسفانه هنوز هم صنایع دستی ما آن‌طور که باید شناخته‌شده نیست. این‌گونه جشنواره‌ها فرصت مغتنمی برای معرفی هنر دست‌ساز بانوان منطقه است. من امسال توانستم با چند فروشگاه اینترنتی نیز ارتباط برقرار کنم و قرار شد محصولاتم را به‌صورت آنلاین هم عرضه کنم.

بحری‌زاده نیز درباره برنامه‌های آینده برای حمایت از روستاییان تصریح کرد: ما در نظر داریم با ایجاد تعاونی‌های محلی، بسته‌بندی و برندسازی محصول «به» را تقویت کنیم. همچنین آموزش‌های فنی به باغداران ارائه خواهد شد تا کیفیت و کمیت تولید افزایش یابد. هدف ما این است که روستاهای منطقه به قطب صادرات «به» تبدیل شوند.

علی نوروزی، یکی از ساکنان قدیمی گیوی که از نخستین دوره‌های این جشنواره در آن حضور داشته، درباره تغییرات آن گفت: یادم می‌آید دوره اول که برگزار شد، فقط چند غرفه کوچک بود و بیشتر اهالی همین شهر می‌آمدند. اما حالا ببینید، از استان‌های دیگر هم مهمان داریم. این یعنی نام گیوی و «به» آن دارد در کشور شناخته می‌شود. من هر سال می‌آیم و هر بار شاهد رشد آن هستم. امسال فضای جشنواره بسیار منظم‌تر و شاداب‌تر از قبل بود و بچه‌هایم هم کلی لذت بردند.

وی افزود: به نظرم بزرگ‌ترین دستاورد این رویداد، ایجاد غرور و امید در دل مردم محلی است. وقتی می‌بینی محصولت آن‌قدر ارزش دارد که برایش جشنواره ملی برگزار می‌کنند، انگیزه‌ات برای ماندن و کار کردن بیشتر می‌شود. امیدوارم مسئولان به وعده‌هایشان عمل کنند و زیرساخت‌های گردشگری منطقه را هم بهبود ببخشند.

مقاصد اصلی گردشگری فصلی

نوروزی خاطرنشان کرد: ما در این چند سال شاهد افزایش چشمگیر مسافران بوده‌ایم، اما متأسفانه زیرساخت‌های اقامتی، جاده‌ها و امکانات رفاهی متناسب با این رشد، پیشرفت نکرده است. اگر مسئولان استانی به این موضوع توجه کنند، گیوی می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری فصلی در استان تبدیل شود و برای مردم منطقه، درآمد پایداری ایجاد کند.

این همایش تنها یک نمایشگاه محصول نبود؛ بلکه پیوندی میان فرهنگ، سنت و اقتصاد منطقه بود. غرفه‌ها رنگارنگ از فرآورده‌های «به» گرفته تا صنایع دستی، موسیقی محلی و غذاهای بومی، همه در کنار هم فضایی دلنشین ساخته بودند. بازدیدکنندگان ضمن خرید، با ریشه‌های فرهنگی این خطه آشنا می‌شدند.

برپایی چنین رویدادهایی می‌تواند به توسعه پایدار گردشگری و کشاورزی کمک کند. کارشناسان معتقدند اگر حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی ادامه یابد، گیوی می‌تواند به الگویی موفق در اقتصاد مقاومتی تبدیل شود. افزایش پنج‌برابری تولید نشانه‌ای امیدبخش است که با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، آینده‌ای روشن برای باغداران رقم خواهد خورد.

یکی از کارشناسان حوزه گردشگری نیز در حاشیه این رویداد گفت: جشنواره‌های محصول‌محور، بهترین ابزار برای معرفی برندهای منطقه‌ای هستند. در دنیای امروز، گردشگری کشاورزی یکی از شاخه‌های پررونق صنعت گردشگری است و مناطقی که بتوانند این دو را ترکیب کنند، مزیت رقابتی چشمگیری به دست می‌آورند. گیوی با داشتن باغ‌های گسترده «به» و فرهنگ غنی محلی، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری کشاورزی در سطح ملی دارد.

در پایان، شعار «رایحه‌ای به رنگ خزان و بهار گیوی» طنین‌انداز شد؛ شعاری که هم پاییز برداشت را می‌رساند و هم بهار شکوفایی را نوید می‌دهد. مردم با لبخند و امید، این رویداد را ترک کردند و چشم‌به‌راه دوره بعدی جشنواره هستند.