کاکی: ۱۹۰ مورد بازرسی از بازار دیواندره در سال جاری انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس کاکی صبح جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از تداوم نظارت بر بازار و واحدهای تولیدی و خدماتی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری ۱۹۰ مورد بازرسی از بازار انجام شده و ۸ پروانه استاندارد صادر و ۶ پروانه نیز تمدید شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۳ واحد دارای پروانه استاندارد در دیواندره افزود: از این تعداد، ۱۲ واحد در حوزه تولید مصالح ساختمانی، ۶ واحد در بخش صنایع غذایی و پنج واحد در زمینه‌های خدماتی، مکانیکی و شیمیایی فعالیت دارند.

کاکی با بیان اینکه نظارت بر کیفیت محصولات و خدمات از اولویت‌های این اداره است، عنوان کرد: استانداردسازی تجهیزات پارک‌های بازی، نظارت بر واحدهای صنفی طلا و بررسی صحت عملکرد ترازوها از دیگر برنامه‌های اداره استاندارد در شهرستان دیواندره به شمار می‌رود.

وی ترویج فرهنگ استاندارد و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت رعایت الزامات استاندارد را از دیگر محورهای فعالیت این اداره برشمرد.