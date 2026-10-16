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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

قطعی برق صنایع از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافت

قطعی برق صنایع از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافت

رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس گفت: با توجه به عبور از ماه‌های گرم سال، ساعات قطعی برق صنایع از دو روز در هفته به یک روز کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن‌علی محمدی رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس گفت: با توجه به عبور از ماه‌های گرم سال، ساعات قطعی برق صنایع از دو روز در هفته به یک روز کاهش یافت.

براساس اعلام صداوسیما، وی ادامه داد: این کاهش ساعات قطعی برق همچنان ادامه دارد و تا زمان آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس بیان کرد: برای آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز نیز باید برای برقراری فعالیت صنایع، تدبیر ویژه‌ای صورت گیرد.

محمدی ادامه داد: مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در بخش خانگی و همچنین اولویت‌بندی واحدهای صنعتی برای تخصیص برق با توجه به تولیدات آنها و نیاز جامعه به این تولیدات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند برای مدیریت مصرف انرژی در فصل سرما انجام شود.

کد مطلب 6979430
زهره آقاجانی

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