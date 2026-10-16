قطعی برق صنایع از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن‌علی محمدی رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس گفت: با توجه به عبور از ماه‌های گرم سال، ساعات قطعی برق صنایع از دو روز در هفته به یک روز کاهش یافت.

براساس اعلام صداوسیما، وی ادامه داد: این کاهش ساعات قطعی برق همچنان ادامه دارد و تا زمان آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس بیان کرد: برای آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز نیز باید برای برقراری فعالیت صنایع، تدبیر ویژه‌ای صورت گیرد.

محمدی ادامه داد: مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در بخش خانگی و همچنین اولویت‌بندی واحدهای صنعتی برای تخصیص برق با توجه به تولیدات آنها و نیاز جامعه به این تولیدات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند برای مدیریت مصرف انرژی در فصل سرما انجام شود.