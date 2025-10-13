پزشکیان: استانداران باید نیاز صنایع هر استان را به صورت دقیق احصا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، در جلسهای که شامگاه یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، با هدف بررسی آخرین وضعیت تأمین انرژی مورد نیاز صنایع و تولیدکنندگان برگزار شد، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع انرژی در فصل سرد سال تأکید کرد و گفت: تأمین برق و گاز مورد نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران اولویت قطعی دولت است، چرا که تداوم تولید، معیشت مردم و پویایی اقتصاد کشور را تضمین میکند.
رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت مدیریت منطقهای و عادلانه توزیع انرژی تأکید کرد و افزود: استانداران باید نیاز صنایع هر استان را بهصورت دقیق و تفکیکی احصا کنند تا متناسب با سهم و ظرفیت هر منطقه، مدیریت توزیع برق و گاز به شکلی منظم و عادلانه انجام گیرد. هر استان موظف است سهم خود از انرژی را بهصورت هوشمندانه مدیریت کند.
وزارت صمت باید سازوکار لازم را برای تجهیز تمامی شهرکهای صنعتی به پنلهای خورشیدی فراهم سازد
پزشکیان همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا زمینه تجهیز واحدهای صنعتی به سامانههای خورشیدی را فراهم کند و افزود: وزارت صمت باید سازوکار لازم را برای تجهیز تمامی شهرکهای صنعتی به پنلهای خورشیدی فراهم سازد. در صورت وجود تجهیزات در داخل، از تولیدات داخلی استفاده شود و در غیر این صورت، واردات آن با هدف پایداری تولید انجام گیرد.
وی در ادامه خواستار بهکارگیری ظرفیتهای مردمی و محلی در بهینهسازی مصرف انرژی شد و اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت مردمی میتوان در مساجد و مصلیها الگوهای مؤثر صرفهجویی را به کار گرفت. رعایت دمای استاندارد محیطی اماکن از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
رئیس جمهور با اشاره به برنامه دولت برای نوسازی وسایل گرمایشی فرسوده تصریح کرد: تعویض وسایل گرمایشی قدیمی با تجهیزات دارای برچسب انرژی و مصرف پایین در حال انجام است. همچنین لازم است برنامههای آموزشی و تبلیغاتی برای آگاهی خانوادهها نسبت به صرفهجویی در مصرف انرژی با جدیت از سوی رسانه ملی و مطبوعات مکتوب و دیجیتال ادامه یابد.
پزشکیان تمامی دستگاههای اجرایی را موظف دانست تا پیش از آغاز فصل سرما نسبت به سرویس و آمادهسازی سیستمهای گرمایشی خود اقدام کنند و افزود: مدیریت مصرف در ادارات، مدارس و دانشگاهها باید بر اساس برنامهریزی دقیق و اصولی انجام شود.
رئیس جمهور با قدردانی از تلاشهای وزارت نیرو و وزارت نفت در اجرای طرحهای بهینهسازی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: با اقداماتی که در زمینه تکمیل پروژههای پنلهای خورشیدی و مدیریت مصرف در دست انجام است، بهزودی بخش مهمی از ناترازیهای انرژی در کشور برطرف خواهد شد.
