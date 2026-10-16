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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه بر تسریع در توزیع کودهای پاییزه تأکید کرد

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه بر تسریع در توزیع کودهای پاییزه تأکید کرد

کرمانشاه - هم‌زمان با آغاز کشت پاییزه، وضعیت تأمین و توزیع کودهای مورد نیاز کشاورزان استان کرمانشاه در نشستی با حضور مدیران بخش کشاورزی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه ۲۴ مهرماه، جلسه بررسی روند تأمین و توزیع کودهای پاییزه با حضور مدیران مرتبط در دفتر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر تعاون روستایی استان و مدیر شرکت خدمات حمایتی حضور داشتند و موضوعات مرتبط با تأمین نهاده‌های کودی و نحوه توزیع آن‌ها در مناطق مختلف استان را بررسی کردند.

سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، با اشاره به آغاز فصل کشت پاییزه، بر ضرورت پیگیری مستمر روند تأمین کود مورد نیاز کشاورزان تأکید کرد.

وی از مدیران حاضر خواست با جدیت بیشتری موضوع توزیع کودهای پاییزه را در سطح شهرستان‌ها و کارگزاری‌های مربوط دنبال کنند تا روند تأمین این نهاده برای کشاورزان با هماهنگی و نظم بیشتری انجام شود.

در این جلسه، مسائل مرتبط با تهیه و توزیع کودهای پاییزه در دستور کار قرار گرفت و بر همکاری مجموعه‌های مسئول برای پیگیری این موضوع در مناطق مختلف استان تأکید شد.

کد مطلب 6979435

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