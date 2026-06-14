رضا نژاداحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما به عنوان متولی تهیه، تأمین و توزیع کودهای شیمیایی یارانهای در استان، در سال ۱۴۰۴ توانستیم ۹۲ درصد کودهای ازته، ۳۳ درصد کودهای فسفاته و ۸۳ درصد کودهای پتاسه مورد نیاز کشاورزان را تأمین و توزیع کنیم که در مجموع معادل ۸۴ درصد برنامه ابلاغی توزیع کودهای شیمیایی یارانهای در استان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط ویژه ناشی از جنگ و مشکلات ایجادشده در حوزه حملونقل، تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی، روند خدمترسانی به کشاورزان استان بدون وقفه ادامه یافت.
به گفته مدیر سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان، در بازه زمانی از آغاز جنگ تا پایان سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۵۰۰ تُن کود اوره یارانهای در مناطق مختلف استان بین بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شد.
نژاداحمدی افزود: این مهم در سایه تلاشهای شبانهروزی مدیریت و کارکنان شرکت و با هدف پایداری تولید و حمایت از کشاورزان استان محقق شد.
وی ادامه داد: این موفقیت حاصل تلاشهای شبانهروزی مدیریت و کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان، همکاری شبکه کارگزاریهای توزیع کودهای شیمیایی یارانهای و هماهنگی مستمر با دستگاههای مرتبط بوده است که با وجود تمامی محدودیتها، تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی را در اولویت قرار دادهاند.
مدیر سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: این مجموعه با بهرهمندی از شبکه گسترده کارگزاریهای توزیع در سراسر استان، انبارهای استاندارد نگهداری کودهای شیمیایی، سامانههای هوشمند رصد و پایش توزیع نهادهها و نیروی انسانی متخصص، نقش مهمی در مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کودهای شیمیایی یارانهای ایفا میکند.
نژاداحمدی تاکید کرد: این مجموعه با برنامهریزی مستمر و نظارت دقیق بر فرآیند تأمین و توزیع، زمینه دسترسی بهموقع و عادلانه کشاورزان به نهادههای مورد نیاز را فراهم کرده و سهم مؤثری در پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور دارد.
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