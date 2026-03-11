۱۹ هزار تن کود بین کشاورزان کرمانشاه توزیع شد

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تداوم فعالیتهای بخش کشاورزی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ هزار تن انواع کودهای شیمیایی، آلی، زیستی و ریزمغذی در میان کشاورزان استان کرمانشاه توزیع شده است.
وی افزود: از این میزان، حدود هزار و ۵۰۰ تن کود نیز از زمان آغاز تهاجم نظامی به کشور تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته تا روند تولید محصولات کشاورزی بدون وقفه ادامه یابد.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه مهم استان در تولید محصولات کشاورزی کشور تصریح کرد: کرمانشاه یکی از قطبهای مهم کشاورزی ایران محسوب میشود و تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز بهویژه کودهای کشاورزی، نقش مهمی در افزایش عملکرد مزارع و پایداری تولید دارد.
صفایی ادامه داد: توزیع کودهای شیمیایی از مهمترین وظایف شبکه تعاون روستایی است و این فرآیند بر اساس حوالههای الکترونیکی صادر شده توسط مراکز خدمات جهاد کشاورزی و تحت نظارت مستمر انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه با وجود شرایط خاص کشور، تأمین نهادههای کشاورزی با جدیت دنبال میشود، گفت: با برنامهریزی انجامشده و همکاری کشاورزان، کود مورد نیاز تولیدکنندگان تا امروز به خوبی تأمین و توزیع شده است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تداوم خدمترسانی در حوزه تأمین نهادههای کشاورزی باعث شده روند تولید محصولات کشاورزی در استان متوقف نشود و فعالیتهای تولیدی در مزارع با قدرت ادامه داشته باشد.
نظر شما