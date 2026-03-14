بازار کرمانشاه در وضعیت تثبیت و تعادل قرار دارد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و روزانه ستاد تنظیم بازار و همچنین تأمین اقلام مورد نیاز شهروندان، شرایط بازار در استان کرمانشاه روندی باثبات پیدا کرده است.
وی افزود: حضور مستمر بازرسان در سطح بازار و نظارت دقیق بر روند عرضه کالاها موجب شده مردم از خریدهای هیجانی فاصله بگیرند و در حال حاضر بازار در وضعیت تثبیت و تعادل قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: در برخی اقلام اساسی از جمله مرغ و تخممرغ حتی شاهد کاهش قیمتها در بازار هستیم که این موضوع نشاندهنده تعادل در روند عرضه و تقاضا است.
کریمی با اشاره به استمرار فعالیت واحدهای مرغداری در استان بیان کرد: جوجهریزی در واحدهای تولیدی بدون وقفه در حال انجام است و با تدابیر اتخاذ شده برای تولید قراردادی مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، بستر لازم برای حفظ ثبات بازار فراهم شده است.
وی تأمین جوجه یکروزه در استان و حمل نهادههای خریداری شده را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: با ادامه این روند انتظار میرود بازار مرغ همچنان در وضعیت متعادل باقی بماند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین به اقدامات انجام شده برای تأمین نهادههای کشاورزی اشاره کرد و افزود: پیگیریهای لازم برای تأمین کود سرک مورد نیاز کشاورزان و کودهای مورد استفاده در کشتهای بهاره انجام شده و شرکت پتروشیمی نیز متعهد شده است تمامی کود مورد نیاز کشاورزان را در زمان مناسب تأمین کند.
کریمی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار نان و گوشت قرمز گفت: صفهای خرید نان نسبت به گذشته کاهش یافته و در بازار گوشت قرمز نیز قیمتها نسبت به هفته قبل به وضعیت متعادل رسیده است.
وی در پایان تأکید کرد: با حضور و همکاری بازرسان سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بسیج اصناف در سطح بازار، آرامش نسبی در بازار استان حاکم شده و پیشبینی میشود این روند همچنان ادامه داشته باشد.
