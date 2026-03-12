مدیر تعاون روستایی کرمانشاه: ۱۵۰۰ تن کود در دوران جنگ توزیع شد

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و استمرار روند تولید در بخش کشاورزی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ هزار تن انواع کودهای شیمیایی، آلی، زیستی و ریزمغذی در میان کشاورزان استان توزیع شده که از این میزان ۱۵۰۰ تن مربوط به بازه زمانی پس از آغاز تهاجم نظامی به کشور است.
وی با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع بهموقع کودهای شیمیایی برای حفظ روند تولید افزود: استان کرمانشاه یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی در کشور محسوب میشود و تأمین بهموقع نهادهها و توزیع هدفمند کود نقش مؤثری در افزایش عملکرد مزارع و پایداری تولید در این بخش دارد.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: توزیع کودهای شیمیایی از جمله وظایف مهم شبکه تعاون روستایی است و این فرآیند براساس حوالههای الکترونیکی صادر شده توسط مراکز خدمات جهاد کشاورزی و با نظارت مستمر دستگاههای مسئول انجام میشود.
صفایی با تأکید بر تداوم خدماترسانی به کشاورزان در شرایط موجود خاطرنشان کرد: با وجود شرایط حاکم بر کشور و برخی مشکلات ایجاد شده، کود مورد نیاز کشاورزان تا امروز بهخوبی تأمین و توزیع شده و با تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی و همراهی کشاورزان، روند تولید در استان متوقف نشده و فرآیند تولید بدون وقفه ادامه دارد.
