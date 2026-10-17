به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس مازندران از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی هم‌زمان با برگزاری مراسم «جان‌فدایان» در ساری خبر داد،محدودیت‌هایی که از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ در بلوار آزادی و خیابان‌های اطراف آغاز می‌شود و از ساعت ۱۲ ظهر، معابر بیشتری را در بر خواهد گرفت.

بر اساس اطلاعیه پلیس مازندران، در مرحله نخست از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه، توقف خودروها در بلوار آزادی، از میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان شهید قاسمی، همچنین خیابان شهید بهزادی و تمامی خیابان‌های منتهی به این محدوده ممنوع خواهد بود.

در مرحله دوم و از ساعت ۱۲ ظهر، علاوه بر محدودیت‌های مرحله نخست، تردد در خیابان‌ها و معابر منتهی به بلوار آزادی نیز ممنوع می‌شود.

این محدودیت‌ها شامل بلوار امیر مازندرانی از میدان کارگر به سمت بلوار آزادی، خیابان فردوسی و کوچه‌های منتهی به آن، خیابان رازی و خیابان جمهوری از میدان ساعت به سمت ابن‌شهرآشوب خواهد بود.

همچنین تردد در خیابان شیخ طبرسی از تقاطع مازیار به سمت ابن‌شهرآشوب و معابر منتهی به بلوار آزادی، از جمله خیابان نوری، با محدودیت همراه است.

بر اساس این اطلاعیه، ضلع شرقی میدان امام خمینی(ره)، مسیر بلوار آزادی به سمت میدان شهید قاسمی و معابر منتهی به محدوده مراسم، از جمله خیابان‌های جام‌جم، پزشکی قانونی، بعثت و رفاه نیز مشمول محدودیت‌های ترافیکی خواهند بود.

پلیس مازندران از شهروندان خواست با برنامه‌ریزی قبلی برای سفرهای درون‌شهری، استفاده از مسیرهای جایگزین و همکاری با مأموران پلیس راهور، نیروهای انتظامی و عوامل اجرایی مستقر در محدوده، در برقراری نظم و تسهیل تردد همکاری کنند.

این محدودیت‌ها با هدف تأمین نظم و امنیت و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای برگزاری مراسم جان‌فدایان در ساری اجرا خواهد شد.