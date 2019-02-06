تمهیدات پلیس برای راهپیمایی ۲۲ بهمن و محدودیت های ترافیکی

سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی برای روز ۲۲ بهمن ضمن تبریک به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی بیان داشت: پلیس تمهیداتی برای فراهم آوردن راهپیمایی با شکوهی اندیشیده است. از ساعت ۷ صبح تردد انواع وسایل نقلیه در مسیر خیابان آزادی و انقلاب ممنوع خواهد بود.

سردار مهماندار در ادامه افزود: در مسیرهای منتهی به خیابان‌های آزادی و انقلاب و مسیر اصلی راهپیمایی، از محدوده میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی ازساعت ۱۲ شب قبل پاکسازی انجام خواهد گرفت. توقف در فاصله ۱۰۰ متری حاشیه خیابان‌های منتهی به مسیرهای راهپیمایی، ممنوع خواهد بود، و در صورت مشاهده، خودرو های پارک شده توسط عوامل پلیس اعمال قانون و به پارکینگ انتقال داده می‌شوند.

وی در خصوص مسیرهای جایگزین برای تردد گفت: شهروندان از مسیرهای موازی و جایگزین با خیابان آزادی برای عبور و تردد خود استفاده کنند.

سردار مهماندار متذکر شد: راکبین موتورسیکلت از حرکت در مسیرهای راهپیمایی خودداری نمایند، و چنانچه قصد شرکت در راهپیمایی را دارند در نزدیک‌ترین محل مجاز وسیله نقلیه خود را پارک نموده و به خیل جمعیت بپیوندند، در صورت مشاهده حرکت موتورسیکلت در بین جمعیت، برخورد لازم توسط عوامل پلیس صورت خواهد گرفت.

با توجه به اینکه از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه بیست‌ و دوم بهمن راهپیمایی با شکوه شهروندان تهرانی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی آغاز می‌شود، تمهیدات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ، برای این مراسم به شرح ذیل است:

عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ساعت ۶ صبح تا خاتمه مراسم راهپیمایی و عادی شدن وضعیت ترافیکی در کلیه معابر پیرامون مسیرهای راهپیمایی و معابر منتهی به میدان آزادی حضور داشته و نسبت به تسهیل عبور و مرور و جلوگیری از انسداد معابر در محدوده اجرای مراسم اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

تمهیدات ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز به شرح زیر خواهد بود:



در مسیرهای دوازده‌گانه تعیین شده برای راهپیمایی، محدوده میدان آزادی و معابر پیرامونی آن محدودیت تردد وجود دارد که در سه مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول: از ساعت ۲۱ شب مورخ ۹۷/۱۱/۲۱ ضلع شمالی میدان آزادی (حدفاصل خیابان محمدعلی‌جناح تا جاده مخصوص).

مرحله دوم: از ساعت ۲۲ شب مورخ ۹۷/۱۱/۲۱ رینگ داخلی میدان آزادی در ۴ مقطع منتهی به میدان آزادی محدودیت اعمال خواهد شد:

۱-خیابان آزادی شرق به غرب از ابتدای خیابان برادران عزیزی به سمت غرب

۲-جاده مخصوص غرب به شرق ابتدای راستگرد مخصوص به آیت اله سعیدی به سمت میدان آزادی

۳- بزرگراه جناح از خیابان دانش به سمت جنوب

۴- دسترسی رینگ خارجی ضلع جنوب میدان آزادی به رینگ داخلی میدان.

مرحله سوم: از ساعت ۶ صبح ۹۷/۱۱/۲۲ محدودیت های زیر اعمال می‌شود:

طول خیابان آزادی از میدان آزادی تا میدان انقلاب و از خیابان انقلاب تا میدان فردوسی و به سمت میدان امام حسین و همچنین طول جاده مخصوص کرج از دوربرگردان تامین اجتماعی تا میدان آزادی.

بزرگراه محمدعلی جناح از فلکه دوم صادقیه تا میدان آزادی.

طول بزرگراه آیت اله سعیدی از میدان فتح تا میدان آزادی.

کلیه رمپ‌های شیخ فضل الله ورودی به بزرگراه جناح.

بزرگراه نواب جنوب به شمال از میدان جمهوری تا خیابان آزادی و خیابان توحید در مسیر شمال به جنوب از میدان توحید تا خیابان آزادی.

بزرگراه یادگار امام(ره) از خیابان تیموری تا دور برگردان ضلع جنوبی به سمت خیابان آزادی.

خیابان حبیب الهی و خیابان اکبری و بلوار برادران شهید عزیزی از آخرین تقاطع به جنوب تا خیابان آزادی.

خیابان برادران شهید رحمانی از میدان رحمانی تا جاده مخصوص کرج.

خیابان کارگر در حدفاصل خیابان جمهوری تا بلوار کشاورز.

طول خیابان فردوسی وقرنی در حد فاصل خیابان‌های جمهوری تا سمیه.

طول خیابان ولیعصر در حدفاصل خیابان جمهوری تا طالقانی و میدان ولیعصر.

مسیرهای عمود بر خیابان آزادی در ضلع شمال شامل: خیابان دکتر قریب شمالی، خیابان اسکندری شمالی، خیابان رودکی شمالی، خیابان خوش شمالی.

مسیرهای عمود بر خیابان آزادی در ضلع جنوبی شامل: خیابان جمال‌زاده، خیابان نوفلاح، خیابان زارع و خیابان اوستا و ساسان به سمت خیابان آزادی، خیابان اسکندری جنوبی، خیابان رودکی جنوبی و خوش جنوبی از کلهر، خیابان جیحون از بهنود به سمت شمال تا خیابان آزادی.

مسیرهای عمود بر خیابان انقلاب در ضلع شمالی شامل: خیابان استاد نجات‌اللهی و خیابان حافظ از سمیه به سمت جنوب، خیابان فلسطین، وصال شیرازی و خیابان قدس از طالقانی به سمت جنوب و خیابان ۱۶ آذر از بلوار کشاورز و پورسینا.

مسیرهای عمود بر خیابان انقلاب در ضلع جنوبی شمال: خیابان خاک از استاد شهریار، خیابان ابوریحان، خیابان رازی، خیابان دانشگاه – خیابان ۱۲ فروردین – خیابان منیری جاوید از دکتر لبافی نژاد به سمت شمال تا خیابان انقلاب.

همچنین محدوده‌های ممنوعیت توقف بشرح ذیل است: طول بزرگراه جناح از میدان آزادی تا فلکه دوم صادقیه در هر دو مسیر؛ طول جاده مخصوص از میدان آزادی تا پل اکباتان در هر دو مسیر؛ طول بزرگراه آیت اله سعیدی از میدان آزادی تا میدان فتح در هر دو مسیر؛ طول خیابان آزادی از میدان آزادی تا میدان فردوسی و در ادامه تا میدان امام حسین(ع) در هر دو مسیر.

مسیرهای راهپیمایی نیز به شرح زیر خواهد بود:



مسیر شماره یک: مسجد امام حسین(ع) - میدان امام حسین(ع) – خیابان انقلاب – خیابان آزادی - میدان آزادی



مسیر شماره دو: مسجد جامع ابوذر – میدان ابوذر – خیابان ابوذر – خیابان شهید آیت اله سعیدی – میدان آزادی



مسیر شماره سه: مسجد امام هادی(ع) – خیابان شهید آقایی – میدان معلم – خیابان تختی – خیابان شهید آیت اله سعیدی – میدان آزادی



مسیر شماره چهار: مسجد دارالسلام – میدان منیریه – خیابان شهید معیری – خیابان کارگر – میدان انقلاب – خیابان آزادی – میدان آزادی



مسیر شماره پنج: مسجد الجواد(ع) – میدان هفتم تیر – خیابان شهید آیت اله مفتح – خیابان انقلاب – خیابان آزادی – میدان آزادی



مسیر شماره شش: مسجد حضرت امیر(ع) – خیابان کارگر شمالی – میدان انقلاب – خیابان آزادی – میدان آزادی



مسیر شماره هفت: مسجد المهدی(عج) – خیابان ستارخان – خیابان شادمهر – خیابان آزادی – میدان آزادی



مسیر شماره هشت: مسجد حضرت ابوالفضل (ع) – خیابان ستارخان – میدان توحید – خیابان توحید – خیابان آزادی – میدان آزادی



مسیر شماره نه: مسجد امام سجاد(ع) – خیابان آیت اله اشرفی اصفهانی - فلکه دوم صادقیه – خیابان محمدعلی‌جناح – میدان آزادی



مسیر شماره ده: مسجد امام جعفر صادق(ع) – فلکه دوم صادقیه – خیابان محمدعلی‌جناح – میدان آزادی



مسیر شماره یازده: مسجد جامع رسول اکرم(ص)، تهرانسر، بلوار شاهد، بلوار تهرانسر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشگری، میدان بزرگ آزادی



مسیر شماره دوازده: مسجد نظام مافی، بلوار آیت اله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی‌جناح، میدان بزرگ آزادی.

شهروندان توجه کنند که در کلیه معابر دارای محدودیت تردد، از ورود موتور سیکلت سواران و حرکت خلاف جهت وسایل نقلیه جلوگیری خواهد شد، ترمینال غرب از ساعت ۲۳، ۹۷/۱۱/۲۱ تعطیل و مسافران به ترمینال جنوب هدایت می‌شوند. اتوبوس های شرکت واحد جهت انتقال راهپیمایان نیز در طول خیابان انقلاب و آزادی آماده خدمت‌دهی خواهند بود.