آغاز تمرینات تیم ملی تنیس بانوان ایران در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، تیم ملی تنیس بانوان ایران با حضور در اسلام‌آباد پاکستان تمرینات آماده‌سازی خود را برای شرکت در رقابت‌های بیلی جین کینگ کاپ ۲۰۲۶ دنبال می‌کند.

شاگردان ارغوان رضایی برنامه تمرینی خود را در دو نوبت و به صورت روزانه پیگیری می‌کنند. بر این اساس تمرینات صبح شامل مرور برنامه های تخصصی تنیس بوده و نوبت عصر نیز به بدنسازی، تمرین و ریکاوری معطوف است.

این تمرینات در زمین‌های فدراسیون تنیس پاکستان در اسلام‌آباد و با هدف ارتقای آمادگی فنی و جسمانی ملی‌پوشان و افزایش هماهنگی تیمی پیش از آغاز رقابت‌ها برگزار می‌شود. همچنین نشست با مسوولان تیم ها و قرعه کشی این مسابقات روز سه‌شنبه ۲۸ مهر برگزار شده و مسابقات نیز از روز چهارشنبه ۲۹ این ماه آغاز خواهد شد.

مشکات الزهرا صفی، یاسمن یزدانی، هانا سلطانی و کیمیا ثاقب تهرانی تیم کشورمان را تشکیل می دهند. گفتنی است هدایت تیم ملی تنیس زنان کشورمان بر عهده ارغوان رضایی است و مهدی بهزادپور(مشاور فنی)، فرناز نایب مراد(سرپرست )، سمیه کمانی (مربی بدنساز) و الهه توکلیان اردکانی (پزشک) وی را همراهی می کنند.

تیم ایران در این مسابقات و در گروه دوم با تیم‌های پاکستان، مالدیو، گوام، قطر، ماکائو، بحرین، اردن، بوتان و کویت همگروه است. بازی‌های این گروه به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد. در گروه نخست نیز تیم های نپال، ویتنام، ترکمنستان، جزایر ماریانا شمالی، تاجیکستان، برونئی، عربستان، عراق و سوریه قرار دارند. بازی‌های این گروه به میزبانی ویتنام برگزار می‌شود.