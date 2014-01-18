تنیسور ایران به گروه یک آسیا صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تنیس، مسابقات تنیس گروه دو آسیا به مدت دو هفته به میزبانی تایلند برگزار شد. صبا نجفی به عنوان تنها نمایندگان ایران در این بازی‌ها موفق شد با کسب یک عنوان قهرمانی در بخش تیمی و دو عنوان نایب قهرمانی در بخش تیمی و انفرادی جواز حضور در گروه یک بازی‌ها را بدست آورد که اسفندماه به میزبانی ویتنام برگزار خواهد شد.

این مسابقات با حضور تنیسورهایی از قاره کهن برگزار شد که در نهایت تیم غرب آسیا با سرمربیگری سید امیر برقعی موفق شد عنوان نایب قهرمانی این دوره از بازی‌ها را به دست آورد و صبا نجفی به همراه "هازم نوو" و "کوین چاهوود" از تیم غرب آسیا راهی گروه یک بازی‌ها شدند.

در پایان هفته دوم بازی‌ها صبا نجفی با قبول شکست مقابل تنیسوری از ویتنام در جایگاه چهارم ایستاد.