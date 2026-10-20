به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که با حضور تیم ملی تنیس زنان ایران و به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد مشکات الزهرا صفی، یاسمن یزدانی، هانا سلطانی و کیمیا ثاقب تهرانی برای کشورمان به میدان خواهند رفت.



بر این اساس تیم زنان ایران در گروه دوم با تیم‌های قطر، اردن و کویت همگروه شده و در گروه نخست نیز تیم‌های مالدیو، پاکستان، بحرین و بوتان قرار دارند.



هدایت تیم ملی تنیس زنان کشورمان بر عهده ارغوان رضایی است و مهدی بهزادپور(مشاور فنی)، فرناز نایب مراد(سرپرست)، سمیه کمانی (مربی بدنساز) و الهه توکلیان اردکانی (پزشک) وی را همراهی می کنند. این مسابقات از فردا در شهر اسلام‌آباد پاکستان آغاز می‌شود.



در گروه دیگر این مسابقات که به میزبانی ویتنام برگزار می‌شود تیم‌های نپال، ویتنام، ترکمنستان، جزایر ماریانا شمالی، تاجیکستان، برونئی، عربستان، عراق و سوریه قرار دارند.