به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی تنیس بانوان ایران برای حضور در رقابت‌های بیلی‌جین کینگ‌کاپ در تهران آغاز شد. در این اردو که تحت هدایت ارغوان رضایی برگزار می‌شود مشکات الزهرا صفی، هانا سلطانی، یاسمن یزدانی و کیمیا ثاقب‌تهرانی حضور دارند و خود را برای رقابت با حریفان گروه دوم آماده می‌کنند.

تیم ایران در گروه دوم با تیم‌های پاکستان، مالدیو، گوام، قطر، ماکائو، بحرین، اردن، بوتان و کویت همگروه است. بازی‌های این گروه به میزبانی پاکستان و در شهر اسلام آباد برگزار خواهد شد. در گروه نخست نیز تیم های نپال، ویتنام، ترکمنستان، جزایر ماریانا شمالی، تاجیکستان، برونئی، عربستان، عراق و سوریه قرار دارند. بازی‌های این گروه به میزبانی ویتنام برگزار می‌شود.

این مرحله از اردوی تیم ملی تنیس بانوان ایران در مجموعه تنیس آرشاکلاب برگزار می‌شود و ارغوان رضایی که همراه با ملی‌پوشان کشورمان در بازی‌های آسیایی حضور داشت به همراه مشکات الزهرا صفی از روز دوشنبه در این اردو حضور خواهند یافت.

مهدی بهزادپور(مشاور فنی)، فرناز نایب مراد(سرپرست)، دکتر سمیه کمانی(بدنساز) و دکتر توکلیان(پزشک) این تیم را همراهی می‌کنند. اردوی تیم ملی بانوان ایران از امروز آغاز و تا ۲۲ مهرماه ادامه خواهد یافت. طبق برنامه این تیم صبح روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه تهران را به مقصد پاکستان ترک خواهد کرد.

گفتنی است رقابت‌های بیلی‌جین کینگ‌کاپ از ۲۷ مهر تا دوم آبان‌ماه برگزار خواهد شد.