به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، نمایش «ندبه»، یکی از آثار مطرح بهرام بیضایی، پژوهشگر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان ایرانی است که طبق برنامه‌ریزی انجام شده، از اواخر فصل پاییز با کارگردانی آرمان شهبازی در تالار حافظ بنیاد رودکی روی صحنه می‌رود. این اجرا با نگاهی به جهان نمایشی و میراث ماندگار بهرام بیضایی شکل گرفته و تلاشی برای خوانش و اجرای یکی از آثار این چهره تأثیرگذار تئاتر و فرهنگ ایران است.

شهبازی، دانش‌آموخته کارشناسی سینما و کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی، پیش از این کارگردانی نمایش‌هایی چون «تا باران چند پاییز مانده»، «روغن کنجد»، «هوس کشتن روی نوک زبان» و «کافه مک‌آدم» را در کارنامه داشته است.

مهراو نوری نویسنده و کارگردان تئاتر، در نمایش «ندبه» به‌عنوان مشاور کارگردان در کنار آرمان شهبازی حضور دارد. سعید سیادت به‌عنوان مجری طرح در این پروژه حاضر است. امیر پارسائیان‌مهر نیز مدیریت روابط‌عمومی و رسانه این نمایش را بر عهده دارد.