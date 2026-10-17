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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

۷ اثر نمایشی با حمایت مرکز تولیدات هنری امید در جشنواره عروسکی

۷ اثر نمایشی با حمایت مرکز تولیدات هنری امید در جشنواره عروسکی

۷ اثر نمایشی با حمایت مرکز تولیدات ادبی و هنری امید راهی بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تولیدات ادبی و هنری امید با هدف تحقق عدالت فرهنگی و اعتلای تئاتر عروسکی، از ۷ اثر نمایشی راه یافته به بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک حمایت کرد.

این مرکز در تعاملی مشترک با دبیرخانه جشنواره، امسال تمرکز ویژه‌ای بر بخش موضوعی «خیال‌نامه میناب» طراحی شده به یاد شهدای دانش‌آموز میناب داشته تا بستر روایتی هنرمندانه از صلابت آن شهدای گرانقدر را فراهم کند.

بر این اساس، ۵ نمایش برگزیده بخش «خیال‌نامه میناب» که تحت حمایت مرکز امید روی صحنه می‌روند، به شرح زیر است:

«آرزوی بزرگ» کارگردان: میثم یوسفی

«خیالستون» کارگردان: سارا ذوقی

«عینکی برای خورشید بی‌تمام» کارگردان: مجتبی خلیلی / بخش فضای باز

«قصه مینا» کارگردان: میترا کریم‌خانی

«مدرسه‌ای در آسمان» کارگردانان: امید انصاری و فاطمه قدمی

۲ نمایش دیگر در سبد حمایتی «امید»

علاوه بر بخش میناب، خانه نمایش امید تولید و اجرای ۲ اثر دیگر را نیز در بخش‌ کودک و نوجوان جشنواره عهده‌دار شده است:

«می‌خوام به دنیا بیام» نویسنده و کارگردان: بهناز مهدی‌خواه/ بخش صحنه‌ای کودک و نوجوان

«دلم می‌خواد سفر کنم» نویسنده: حامد ترابی، کارگردان: فاطمه جلیلی‌معز از همدان/ بخش فضای باز و اجراهای نامتعارف

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران‌-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6980419

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