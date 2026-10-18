به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌خوانی «اسم» به کارگردانی پیمان کریمی، جمعه اول آبان‌ در سالن جمیله شیخی تالار محراب روی صحنه می‌رود.

این اثر نوشته ماتیو دولاپورت و الکساندر دولاپتولیر، با ترجمه شهلا حائری، روایتی از یک دورهمی خانوادگی است که در آن بحثی به‌ظاهر ساده درباره انتخاب نام یک نوزاد، به نقطه آغاز اختلاف‌ها و آشکارشدن رازهای پنهان میان اعضای خانواده تبدیل می‌شود.

«اسم» با محوریت روابط انسانی، تنش‌های خانوادگی و تقابل دیدگاه‌ها، مخاطب را با موقعیت‌هایی روبه‌رو می‌کند که در آنها یک گفتگوی معمولی می‌تواند پرده از واقعیت‌های ناگفته بردارد.

در این نمایشنامه‌خوانی، نیکا محمدزاده، مسعود محمودی، مهدیار کوششرانی، مهدی حیدری و ارنیکا سلیمانی‌ها نقش‌خوانی می‌کنند.

مهدی نصیری تهیه‌کنندگی این اثر را بر عهده دارد و ابوالفضل ولی‌پور به‌عنوان مشاور کارگردان، فائزه زمانی به‌عنوان مدیر اجرایی، زهرا فضلی به‌عنوان منشی صحنه و مجید احمدآبادی به‌عنوان طراح نور در این پروژه حضور دارند. همچنین گروه هنری نفس مدیر تولید این اثر است.

امور رسانه‌ای نمایشنامه‌خوانی «اسم» بر عهده مهسا جلوه است، الیاس انتظامی انتخاب بازیگران و دانیال عرب‌زاده طراحی پوستر و تیزر موشن را بر عهده دارند.

علاقه‌مندان جهت تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.