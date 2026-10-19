به گزارش خبرگزاری مهر، «سلطان مار» از آثار بهرام بیضایی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر تئاتر و سینمای ایران است که با نگاهی ویژه به اسطوره‌ها، افسانه‌ها و روایت‌های کهن ایرانی، بخش مهمی از هویت ادبیات نمایشی معاصر را شکل داده است. این نمایشنامه که نخستین بار در سال ۱۳۴۸، به کارگردانی بهرام بیضایی در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفت، داستانی افسانه‌ای درباره تولد فرزندی غیرانسانی در خاندان پادشاهی را روایت می‌کند.

در اجرای تازه این اثر که با طراحی و کارگردانی امیر سفیری شکل گرفته است، فرشته ارسطویی، مریم افشار، آرش باقری، ملیکا بذال‌طبع، ثمین بزرگمند، شقایق بهرامی، عرفان حسین‌زاده، رویا رحیمی‌منش، امیر سفیری، فاطمه ظهیری، علیرضا عابدی، زهره فتحی‌فر، رامتین کرامتی‌دیبا، سعید کمانی، شکیبا مرادی، عارفه موسیوند و باران ودیعی به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به آرش باقری، طراح صحنه و صحنه‌آرایی، زهره فتحی‌فر، طراح لباس، رضا خضرایی، طراح نور، آناهیتا نویدی، آهنگساز، نازنین مختاری، نوازنده ویولنسل و نیلوفر رفیعی، طراح و سازنده صورتک و سایه‌پرداز، آناهیا قربانی‌سپهر، طراح اعلان و برنوشت اشاره کرد. همچنین محمدرضا ایمانیان مدیریت تبلیغات و ارتباطات، امیر قالیچی مسئولیت مشاور تبلیغات و الهام عبدالهی راد مشاور رسانه ای این اثر را بر عهده دارند.

نمایش «سلطان مار» از سوم آبان‌ ۱۴۰۵ در تالار حافظ تهران روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات اجرا و تهیه بلیت همراه به صفحه این نمایش در سامانه تیوال مراجعه کنند.