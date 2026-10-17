دریافت 12 MB
کد مطلب 6980658
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

غنیمت‌ نیروهای یمنی از مزدوران سعودی در الجوف

غنیمت‌ نیروهای یمنی از مزدوران سعودی در الجوف

نیروهای یمنی در جریان حمله به مواضع مزدوران سعودی در شمال استان الجوف، تجهیزاتی را به غنیمت گرفتند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید