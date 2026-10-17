دریافت 12 MB کد مطلب 6980658 https://mehrnews.com/x3dmqr ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶ کد مطلب 6980658 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶ غنیمت نیروهای یمنی از مزدوران سعودی در الجوف نیروهای یمنی در جریان حمله به مواضع مزدوران سعودی در شمال استان الجوف، تجهیزاتی را به غنیمت گرفتند. کپی شد مطالب مرتبط السیسی خواستار برگزاری نشست فوقالعاده پارلمان مصر درباره عربستان شد مخبر: جنگ با یمن چیزی جز برادر کشی و حراج جان و مال عربستان سعودی نیست کمک اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به ریاض در جنگ علیه یمن ناامنی تنگه هرمز نتیجه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است برچسبها مزدوران سعودی استان الجوف یمن
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