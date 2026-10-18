به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری صبح یکشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه شیروان در سالن غدیر شیروان برگزار شد، اظهار کرد: دشمن در یک جنگ رسانه‌ای مادر بمب‌ها را به رخ می‌کشد، اما ما در هر مرحله از جنگ به سلاح‌های راهبردی‌تری نیاز داریم.

وی در ادامه افزود: در برابر مادر بمب‌ها، پدر موشک خرمشهر ۴ را آماده داریم که طبق تاکتیک‌های جنگی از آن رونمایی نکردیم و فقط پیام دادیم که آن را داریم.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی تصریح کرد: تنها نقطه امید دشمن ایجاد انشقاق در صفوف ملت است که نخبگان سیاسی، میدان‌داران و مداحان باید بدانند و مراقب، متحد و منسجم باشند و با یقین به امر پیروزی گوش به فرمان ولی فقیه باشند.

اکبری خاطرنشان کرد: امروز کشور درگیر جنگی تمام‌عیار و ترکیبی در حوزه‌های مختلف است و ما با یک دشمن غدار مواجهیم و طبق بیان شهید سلامی، دشمن قوی نعمت است و ما نیز مجبور به قوی شدن می‌شویم.

وی افزود: با مدد الهی و تلاش مسئولان کشور و همراهی مردم در طول ۴۵ سال انقلاب، توان خوبی را در حوزه‌های مختلف به دست آورده‌ایم و از نبرد حق علیه باطل آگاه بودیم.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی بیان کرد: با توکل به خدا و ایستادگی مردم، پایگاه‌های کشورهای اروپایی و ناتو را شخم زدیم و ۱۷ پایگاه آن‌ها را که با سرمایه زیادی هزینه کرده بودند، از کار انداختیم.

وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی مقام معظم رهبری درباره زوال آمریکا و صهیونیست‌ها گفت: با مراقبت از انسجام و اتحاد، همه گرایشات سیاسی باید به خاکریز میدان بیایند.