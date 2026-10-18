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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

۲۳۲ شب از حماسه ایستادگی شیروانی‌ها در میدان

۲۳۲ شب از حماسه ایستادگی شیروانی‌ها در میدان

شیروان- مردم شهرستان شیروان با حضور در شب دویست و سی و دوم در سنگر خیابان ایستادگی و میدان‌داری کردند.

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کد مطلب 6982070

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