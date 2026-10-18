https://mehrnews.com/x3dmZf ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷ کد مطلب 6982070 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷ ۲۳۲ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان شیروان- مردم شهرستان شیروان با حضور در شب دویست و سی و دوم در سنگر خیابان ایستادگی و میدانداری کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6982070 کپی شد مطالب مرتبط حسنزاده: بسیج در محرومیتزدایی و تولید امنیت نقش اثرگذار ایفا میکند ۲۳۲ شب اتحاد و همدلی مردم ولایی سلماس در سنگر خیابان نخبگان سیاسی و میدانداران مراقب، متحد و منسجم باشند قرار شیروانیها در ایستگاه ۲۳۱ فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شیروان معرفی شد اجتماع مردم ولایت مدار شیروان در ۲۳۰ شب برچسبها تجمع مردمی ایران شیروان
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