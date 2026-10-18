نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس داده‌های هفته‌نامه آماری تحلیلی هواشناسی، میانگین بارش خراسان شمالی در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ مهرماه سال جاری به ۱۸.۳ میلی‌متر رسید که این میزان در مقایسه با دوره آماری ۲۰ ساله و مدت مشابه سال گذشته افزایش محسوسی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به جزئیات بارش‌ها در شهرستان‌های خراسان شمالی افزود: در این مدت، بجنورد با ۲۸.۹ میلی‌متر بیشترین میانگین بارش را در بین شهرستان‌ها به خود اختصاص داد. پس از بجنورد، گرمه با ۲۲.۸، مانه با ۲۲.۳، جاجرم با ۲۱.۸ و شیروان با ۲۱.۴ میلی‌متر قرار دارند. همچنین ایستگاه دهگاه با ثبت ۴۲.۹ میلی‌متر بارش ۲۴ ساعته در تاریخ ۱۹ مهرماه، بیشترین بارش نقطه‌ای خراسان شمالی را ثبت کرد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در ادامه به وضعیت دمایی خراسان شمالی اشاره کرد و تصریح کرد: میانگین دمای هوا در این هفته ۱۶.۶ درجه سلسیوس بوده است که نسبت به دوره آماری (۱۴.۹ درجه) حدود ۱.۵ درجه افزایش داشته است. میانگین دمای بیشینه ۲۴.۷ و میانگین دمای کمینه ۹.۹ درجه سلسیوس ثبت شده است.

داداشی با اشاره به رکوردهای دمایی خاطرنشان کرد: بیشترین دمای ثبت‌شده در خراسان شمالی ۳۱ درجه سلسیوس مربوط به ایستگاه پیش‌قلعه (مانه) در ۲۴ مهرماه و کمترین دمای ثبت‌شده ۱.۸ درجه سلسیوس مربوط به ایستگاه گریوان (بجنورد) در ۲۲ مهرماه بوده است. همچنین ایستگاه‌های پیش‌قلعه (مانه) و راز (راز و جرگلان) با ۳.۳ درجه افزایش نسبت به دوره آماری، بیشترین اختلاف دما را تجربه کردند.

وی در پایان به سایر پارامترهای جوی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: بیشترین سرعت باد با ۲۲ متر بر ثانیه در فاروج، بیشترین رطوبت نسبی با ۱۰۰ درصد در تنگه ترکمن و کمترین رطوبت نسبی با ۸ درصد در آشخانه ثبت شده است.