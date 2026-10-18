برزمینی: جامعه ورزش گلستان ۲۳۰ شب در تجمعات مردمی حضور داشت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی برزمینی عصر یکشنبه در یادواره شهدای ورزشکار گلستان با اشاره به همکاری مجموعه بسیج در حوزه ورزش و جوانان اظهار کرد: حمایت‌های سردار حسینی از این حوزه، زمینه تعامل بیشتر میان مجموعه ورزش و جوانان و بسیج را فراهم کرده است.

وی افزود: جامعه ورزش گلستان با همکاری بسیج ورزشکاران استان و کانون‌های شهرستانی در ۲۳۰ شب تجمع مردمی حضور داشتند و موکب جوانان و بسیج ورزشکاران نیز در این مدت به فعالیت خود ادامه دادند.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت شهدا بیان کرد: ۴۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در استان با محوریت دومین کنگره ملی چهار هزار شهید گلستان و بزرگداشت شهدای ورزشکار اجرا می‌شود.

برزمینی با اشاره به به‌کارگیری فرزندان شهدا در مجموعه ورزش و جوانان گلستان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۷ نفر از فرزندان شهدا در بخش‌های مختلف این مجموعه مشغول به فعالیت هستند که طی سال‌های اخیر به این مجموعه پیوسته‌اند.

وی با تأکید بر تداوم همکاری میان مجموعه‌های ورزشی و بسیج، حضور کانون‌های بسیج ورزشکاران شهرستان‌ها و فعالیت موکب جوانان را بخشی از مشارکت جامعه ورزش استان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.