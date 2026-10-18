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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

تولید سالانه ۸۵ هزار تن سیب درختی در لرستان؛ سهم ۵۶ هزار تنی بروجرد

تولید سالانه ۸۵ هزار تن سیب درختی در لرستان؛ سهم ۵۶ هزار تنی بروجرد

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تولید سالانه ۸۵ هزار تن سیب درختی در چهار هزار هکتار از باغات استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از باغات سیب شهرستان بروجرد اظهار داشت: سطح باغات سیب درختی استان لرستان چهار هزار هکتار است که سالانه حدود ۸۵ هزار تن محصول از این باغات برداشت می‌شود.

وی با اشاره به میزان تولید این محصول در واحد سطح افزود: میانگین عملکرد باغات سیب استان حدود ۲۲ تن در هکتار است و بروجرد با تولید سالانه حدود ۵۶ هزار تن، سهم عمده‌ای از تولید سیب درختی لرستان را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به کیفیت سیب تولیدی استان خاطرنشان کرد: شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی مناسب، حاصلخیزی خاک و رعایت اصول فنی و مدیریتی در باغات، از عوامل مؤثر در کیفیت مطلوب سیب لرستان و برخورداری آن از جایگاه مناسب در سطح کشور است.

کد مطلب 6981949

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