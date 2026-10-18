رایت: عرضه گازوئیل بیشتر توسط روسیه به نفع مردم آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش را اینگونه توجیه کند: ترامپ، تحریم‌های «لیندسی گراهام» را لغو نکرد؛ او صرفاً اجرای آن‌ها را فعلاً به حالت تعلیق درآورده است.

وزیر انرژی آمریکا در این خصوص گفت: آیا با قیمت‌های بنزین بالای ۵ دلار برای هر گالن مشکلی ندارید؟ خوشحالم که قیمت‌ها رو به کاهش هستند. اگر روسیه بتواند گازوئیل بیشتری به بازار عرضه و صادر کند، این امر به نفع مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد بود. این به نفع جهان خواهد بود!

کریس رایت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «چرا این توافق (تعلیق بخشی از تحریم های ضدروسی) پیش از آنکه روسیه موافقت کند از شدت جنگ علیه اوکراین بکاهد یا در واقع به آن پایان دهد، منعقد شد؟» ادعا کرد: کاری که ترامپ در پی انجام آن است، یافتن رویکردی متفاوت است که به صلح منجر شود. او همواره به دنبال نوآوری است. در واقع، این اقدامی کاملاً نوآورانه محسوب می‌شود!