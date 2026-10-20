به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به تحریم‌های مرتبط با «قانون گراهام» در آمریکا اعلام کرد این تحریم‌ها، حقوق روسیه و شهروندان این کشور را نقض می‌کند و حتی می‌تواند به‌عنوان اقدامی با ماهیت نسل‌کشی تلقی شود.

مدودف همچنین با اشاره به تاثیر این قانون بر روابط مسکو-واشنگتن گفت: مناسبات روسیه و آمریکا برای دهه‌های آینده آسیب دیده است.

وی تأکید کرد: «ما دشمنان سیستمی بوده‌ایم، هستیم و خواهیم ماند.»

قانون موسوم به «قانون گراهام» با نام رسمی «قانون تحریم روسیه و ایران به نام لیندسی گراهام در سال ۲۰۲۶»، طرحی در کنگره آمریکا است که با هدف افزایش فشار اقتصادی بر روسیه به دلیل جنگ اوکراین تدوین شد. این قانون در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) به امضای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا رسید.

مهم‌ترین محورهای قانون گراهام عبارتند از اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص، بانک‌ها و نهادهای مرتبط با دولت روسیه، محدودیت‌هایی در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی روسیه و تجارت با این کشور و پیش‌بینی تعرفه‌های اضافی بر واردات از کشورهایی که نفت یا گاز روسیه را خریداری می‌کنند. این قانون همچنین تمدید قانون تحریم‌های ایران در سال ۱۹۹۶ را در بر می‌گیرد.

با این حال، ترامپ در فرمانی در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۴ مهر ۱۴۰۵) با استناد به اختیارات پیش‌بینی‌شده در خود قانون، اجرای بخش قابل‌توجهی از تحریم‌ها و محدودیت‌های آن را معاف کرد و این معافیت‌ها را در راستای منافع ملی آمریکا دانست. این تصمیم با انتقاد ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین مواجه شد.