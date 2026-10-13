به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه ادعا کرد: ما ارائه کمک‌ های اطلاعاتی به اوکراین را متوقف نکرده‌ ایم، ولی واقعا می‌خواهیم که جنگ میان آن ها (مسکو و کی یف) پایان یابد.

رئیس جمهور آمریکا با مداخله در امور منطقه در خصوص حملات تلافی جویانه و متقابل ارتش و مبارزان یمنی، ادعا کرد: با ولیعهد عربستان صحبت کردم. رفتار حوثی‌ها (ارتش و مبارزان یمنی) بسیار بد است. ممکن است از ترکیه بخواهم که در یمن مداخله کند! حوثی‌ها به شیوه‌ای خصمانه به عربستان حمله کردند و عامدانه در تلاش‌ اند تا پیش از انتخابات، قیمت نفت را بالا ببرند!

وی با تکرار ادعاهای واهی خود درباره تهران در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره در کشورش در تلاش برای آرام کردن بخشی از اعتراضات علیه خود که به دلیل تبعات پرهزینه تجاوز نظامی اش علیه ایران روی داده است، مدعی شد: ایران شکست‌ خورده است؛ اقتصادی ندارد و حقوق سربازانش را نمی‌پردازد! به‌زودی در مورد ایران تصمیم‌گیری خواهم کرد!

دونالد ترامپ پیرامون توافق مربوط به لغو تحریم صادرات گازوئیل روسیه نیز گفت: توافق جاری به نفع جهان خواهد بود، نه فقط ایالات متحده. این توافق منجر به افزایش عرضه جهانی نفت می‌شود. اوکراین به مکان‌های متعددی در روسیه حمله کرده است و هر دو کشور به یکدیگر حمله می‌کنند. به نظرم هر دو (رؤسای جمهور اوکراین و روسیه) می خواهند به توافق برسند.

ترامپ اتهامات مطرح در خصوص برخی روابط میان سفیر این کشور در یونان که اکنون کاخ سفید خواستار برکناری وی شده است با خانواده وی را رد کرده و مدعی شد: کیمبرلی گیلفویل عضو خانواده من نبود. گمان می‌کنم خیلی وقت پیش با پسرم رابطه داشت، اما [عضو خانواده] نبود. او کارش را خوب انجام می‌داد، اما آنچه درباره‌اش می‌خواندیم را نمی‌پسندیدیم.

این مقام آمریکایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص موضع وی پیرامون انتخابات نمایشی آتی در اراضی اشغالی، گفت: ما حتی به انتخابات اسرائیل فکر هم نکرده‌ایم. (البته) ممکن است کاری انجام دهم.