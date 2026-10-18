به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان البرز،ناصر حسینی گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۴۴۳ واحد موتورخانه در ساختمان‌های تحت پوشش شرکت با مجموع زیربنای حرارتی ۲۲۲ هزار مترمربع بهینه‌سازی شد.

وی افزود: اجرای این اقدامات حدود ۲۵ درصد اثربخشی در صرفه‌جویی مصرف گاز داشته و در مجموع، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب گاز از محل بهینه‌سازی موتورخانه‌ها صرفه‌جویی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز اظهار کرد: اصلاح عملکرد موتورخانه‌ها یکی از محورهای مهم مدیریت انرژی در ساختمان‌هاست که علاوه بر کاهش مصرف، به ارتقای بهره‌وری تجهیزات، بهبود عملکرد سامانه‌های گرمایشی و استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های موجود کمک می‌کند.

حسینی ادامه داد: بهینه‌سازی تجهیزات گرمایشی و اصلاح شیوه بهره‌برداری از موتورخانه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌ها و مدیریت تقاضای گاز داشته باشد و این رویکرد در برنامه‌های شرکت دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: توجه به اقدامات مؤثر در حوزه مدیریت انرژی، در کنار اصلاح تجهیزات، می‌تواند زمینه کاهش پایدار مصرف و افزایش بهره‌وری ساختمان‌ها را فراهم کند.