۹ شرکت فناور استان بوشهر مجوز خلاق دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حبیبی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران از صدور مجوز خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ۹ شرکت فناور مستقر در این پارک طی دوماه اخیر خبر داد و گفت: با دریافت این مجوزها، تعداد شرکت‌های خلاق استان بوشهر به ۱۶ شرکت رسیده است.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر اظهار کرد: دریافت مجوز خلاق از سوی شرکت‌های فناور، گامی مهم در مسیر توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان بوشهر و حمایت از کسب‌وکارهای خلاق و نوآور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شرکت‌های فناور استان افزود: پارک علم و فناوری خلیج فارس با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه، توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق و فراهم‌سازی زمینه رشد و تجاری‌سازی محصولات و خدمات فناورانه، برنامه‌های حمایتی خود را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر ضمن قدردانی از همکاری و حمایت‌های مجموعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق و پیگیری های اداره خدمات فنی و تخصصی این پارک، خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری مؤثر میان نهادهای حمایتی و پارک‌های علم و فناوری می‌تواند زمینه شناسایی ظرفیت‌های جدید، تسهیل فرآیندهای حمایتی و افزایش تعداد شرکت‌های خلاق را فراهم کند.

حبیبی با تأکید بر تداوم این مسیر تصریح کرد: تلاش برای شناسایی و توانمندسازی سایر شرکت‌های فناور مستقر در پارک و فراهم‌کردن زمینه دریافت مجوز خلاق برای شرکت‌های واجد شرایط ادامه خواهد داشت تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شاهد گسترش فعالیت شرکت‌های خلاق و نقش‌آفرینی بیشتر آن‌ها در توسعه اقتصادی و فناورانه استان بوشهر باشیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌های بین‌دستگاهی و حمایت از شرکت‌های مستعد، زمینه رشد فعالیت‌های خلاقانه، توسعه بازار محصولات نوآورانه و تقویت جایگاه استان بوشهر در حوزه فناوری و اقتصاد خلاق بیش از پیش فرآهم شود.