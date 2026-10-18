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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

۹ شرکت فناور استان بوشهر مجوز خلاق دریافت کردند

۹ شرکت فناور استان بوشهر مجوز خلاق دریافت کردند

بوشهر- رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر، از صدور مجوز خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ۹ شرکت فناور مستقر در این پارک طی دوماه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حبیبی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران از صدور مجوز خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ۹ شرکت فناور مستقر در این پارک طی دوماه اخیر خبر داد و گفت: با دریافت این مجوزها، تعداد شرکت‌های خلاق استان بوشهر به ۱۶ شرکت رسیده است.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر اظهار کرد: دریافت مجوز خلاق از سوی شرکت‌های فناور، گامی مهم در مسیر توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان بوشهر و حمایت از کسب‌وکارهای خلاق و نوآور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شرکت‌های فناور استان افزود: پارک علم و فناوری خلیج فارس با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه، توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق و فراهم‌سازی زمینه رشد و تجاری‌سازی محصولات و خدمات فناورانه، برنامه‌های حمایتی خود را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر ضمن قدردانی از همکاری و حمایت‌های مجموعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق و پیگیری های اداره خدمات فنی و تخصصی این پارک، خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری مؤثر میان نهادهای حمایتی و پارک‌های علم و فناوری می‌تواند زمینه شناسایی ظرفیت‌های جدید، تسهیل فرآیندهای حمایتی و افزایش تعداد شرکت‌های خلاق را فراهم کند.

حبیبی با تأکید بر تداوم این مسیر تصریح کرد: تلاش برای شناسایی و توانمندسازی سایر شرکت‌های فناور مستقر در پارک و فراهم‌کردن زمینه دریافت مجوز خلاق برای شرکت‌های واجد شرایط ادامه خواهد داشت تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شاهد گسترش فعالیت شرکت‌های خلاق و نقش‌آفرینی بیشتر آن‌ها در توسعه اقتصادی و فناورانه استان بوشهر باشیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌های بین‌دستگاهی و حمایت از شرکت‌های مستعد، زمینه رشد فعالیت‌های خلاقانه، توسعه بازار محصولات نوآورانه و تقویت جایگاه استان بوشهر در حوزه فناوری و اقتصاد خلاق بیش از پیش فرآهم شود.

کد مطلب 6982075

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