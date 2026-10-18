به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در پی وقوع ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف این کشور، ۹۹۷ نفر از نیروهای امنیتی زخمی شده و ۲ هزار و ۳۹۷ نفر نیز بازداشت شده‌اند.

فرانسه طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات اقتصادی و وضعیت خدمات عمومی بوده است.

اعتراضات اخیر فرانسه در ابتدا با محوریت مطالبات دانش‌آموزان و انتقاد از وضعیت مدارس شکل گرفت، اما به‌تدریج با نارضایتی‌های گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی پیوند خورد. افزایش قیمت‌ها، نگرانی از کاهش کیفیت خدمات عمومی و مطالبات مربوط به دستمزد و مستمری از جمله محورهای اعتراضات عنوان شده‌اند.