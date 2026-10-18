به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه با محکوم کردن خشونت‌ها در جریان اعتراضات این کشور تأکید کرد عاملان تخریب و غارت محاکمه خواهند شد و دولت درباره راهبرد حفظ امنیت و نظم عمومی شفاف‌سازی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هیچ چیزی نمی‌تواند خشونت در جریان اعتراضات را توجیه کند، گفت: باقاطعیت با کسانی که بی نظمی کردند برخورد می‌کنیم.

رئیس‌جمهور فرانسه در بخش دیگری از سخنان خود گفت که قیمت سوخت در فرانسه به‌علت جنگ آمریکا با ایران بیش از حد افزایش یافته است.

وی افزود: بخشی از معترضان به‌درستی می‌گویند که قیمت سوخت بسیار افزایش یافته؛ این موضوع به‌دلیل جنگ علیه ایران است.