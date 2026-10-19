به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان البرز، از جان باختن یک زن ۲۶ ساله و دختربچه یک‌ساله در برخورد خودروی سواری با کامیون در اتوبان غدیر و مصدومیت چهار نفر دیگر خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ در اتوبان غدیر، پیش از پل شهرستان اشتهارد، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری با کامیون رخ داد.

وی افزود: در پی این سانحه رانندگی، دو نفر شامل یک زن ۲۶ ساله و یک دختربچه یک‌ساله جان باختند و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

رئیس اورژانس البرز با اشاره به اقدامات امدادی در محل حادثه گفت: پس از اعلام گزارش، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) منتقل کردند.

مهدوی با ابراز تأسف از جان‌باختن مادر و کودک خردسال در این حادثه، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در محورهای مواصلاتی تأکید کرد و گفت: رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از سبقت غیرمجاز و توجه به نقاط کور خودروهای سنگین می‌تواند در پیشگیری از حوادث رانندگی مؤثر باشد.