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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

لوپن: با یک بحران عمیق در فرانسه روبه‌رو هستیم

لوپن: با یک بحران عمیق در فرانسه روبه‌رو هستیم

رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه به وجود یک بحران عمیق در این کشور اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، مارین لوپن رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه اعتراف کرد که تنش های اخیر در این کشور نشان داد فرانسوی ها دیگر به مقامات کنونی اعتماد نداشته و ارزشی برای آنها قائل نیستند.

وی گفت: آنچه که رخ داد باید به عنوان زنگ خطری برای تمام فرانسوی ها در نظر گرفته شود.

لوپن تصریح کرد: ما شاهد یک بحران عمیق در رابطه با اعتماد با حاکمیت هستیم.

روز گذشته وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در پی وقوع ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف این کشور، ۹۹۷ نفر از نیروهای امنیتی زخمی شده و ۲ هزار و ۳۹۷ نفر نیز بازداشت شده‌اند.

فرانسه طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات اقتصادی و وضعیت خدمات عمومی بوده است.

اعتراضات اخیر فرانسه در ابتدا با محوریت مطالبات دانش‌آموزان و انتقاد از وضعیت مدارس شکل گرفت، اما به‌تدریج با نارضایتی‌های گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی پیوند خورد. افزایش قیمت‌ها، نگرانی از کاهش کیفیت خدمات عمومی و مطالبات مربوط به دستمزد و مستمری از جمله محورهای اعتراضات عنوان شده‌اند.

کد مطلب 6982472

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