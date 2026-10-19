معترضان ورودی موزه لوور پاریس را مسدود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مدیریت موزه لوور اعلام کرد که این مجموعه به دلیل اعتراض دانشجویان در زمان مقرر بازگشایی نشد.

معترضان با مسدود کردن ورودی‌های این موزه، از اعتراضات دانش‌آموزی در سراسر فرانسه حمایت و به برخورد پلیس با معترضان اعتراض کردند.

بر اساس این گزارش، معترضان با انتشار اعلامیه‌ای در مقابل موزه بر ادامه اقدام اعتراضی خود تأکید کردند. این تجمع در شرایطی برگزار شد که فرانسه در روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده، درگیری خیابانی و انتقادها از عملکرد پلیس بوده است.

اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه ابتدا با مطالباتی درباره وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی همراه بود و سپس به اعتراض‌های گسترده‌تر درباره هزینه‌های زندگی، کیفیت خدمات عمومی و برخورد پلیس گسترش یافت.