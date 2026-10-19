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کد مطلب 6982537
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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

اعتراضات در آلبانی به صحنه‌هایی غیرمنتظره رسید

اعتراضات در آلبانی به صحنه‌هایی غیرمنتظره رسید

تصاویری از وضعیت غیرمعمول اعتراضات در آلبانی منتشر شده که توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

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