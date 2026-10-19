دریافت 6 MB کد مطلب 6982537 https://mehrnews.com/x3dnbM ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴ کد مطلب 6982537 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴ اعتراضات در آلبانی به صحنههایی غیرمنتظره رسید تصاویری از وضعیت غیرمعمول اعتراضات در آلبانی منتشر شده که توجهها را به خود جلب کرده است. کپی شد مطالب مرتبط لوپن: با یک بحران عمیق در فرانسه روبهرو هستیم آلفرد یعقوبزاده: برای عکاسی مستند باید صادق بود و شعار نداد درخواست استعفای وزیر کشور فرانسه در اوج اعتراضات و واکنش ماکرون نامزد ریاستجمهوری فرانسه خواستار کنارهگیری مکرون شد برچسبها کشور آلبانی تجمع اعتراض آمیز اعتراضات مردمی فرانسه
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