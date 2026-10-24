به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، پس از روزها ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در پایتخت آلبانی، امروز شنبه هزاران نفر در تیرانا در یک گردهمایی جدید ضددولتی گردهم آمدند؛ پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌ آور استفاده کرد. معترضانی که خواستار استعفای ادی راما، نخست‌وزیر هستند.

از اواسط ماه اکتبر، معترضان و پلیس بارها با یکدیگر درگیر شده‌اند.

تا کنون ده‌ ها تظاهرکننده بازداشت شده‌ اند و به گفته مقامات، بیش از ۳۰۰ نفر از معترضان و نیروهای پلیس مجروح شده‌اند.

در روزهای اخیر، با وقوع حوادثی پراکنده در تیرانا، اوضاع تا حدی آرام گرفته بود، اما امروز شنبه تنش‌ ها دوباره بالا گرفت.

هزاران نفر به فراخوان برگزارکنندگان مبنی بر حضور دانشجویان و سایر اقشار مردم از سراسر آلبانی در این تجمع، پاسخ مثبت دادند. گروه‌ های مختلفی، از جمله استادان دانشگاه، هنرمندان و احزاب مخالف، حمایت خود را از این حرکت اعلام کرده یا در آن حضور یافته‌اند.

سیدورلا واتنیکای، از فعالان حاضر در این رویداد، با بیان اینکه خشم زیادی وجود دارد، این جنبش را یک «انقلاب» توصیف کرد.

وی به خبرگزاری فرانسه گفت: مسئله فقط مربوط به دانشجویان نیست؛ تنها بحث مبارزات زیست‌ محیطی هم در میان نیست... بلکه موضوع، وضعیت حقوق و حاکمیت قانون در این کشور است.