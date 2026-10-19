به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار در اراک اظهار کرد: پرستاری و پزشکی در فرهنگ اسلامی، افزون بر خدمت اجتماعی، عبادتی ارزشمند و فرصتی برای کسب پاداش اخروی است و تلاش کادر درمان باید متناسب با جایگاه و فداکاری آنان مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: حرفه پرستاری به دلیل پیوند عمیق با نجات جان انسان‌ها، صبر، ایثار و مسئولیت‌پذیری، از جایگاهی والا برخوردار است و آثار معنوی این خدمت فراتر از دستاوردهای مادی آن است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: ارائه خدمات مؤثر درمانی به همکاری هماهنگ همه بخش‌های نظام سلامت نیاز دارد و پزشکان، پرستاران، متخصصان و سایر نیروهای درمانی در تکمیل زنجیره مراقبت از بیماران نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: نجات بیماران، مراقبت از کودکان و خدمت‌رسانی در شرایط دشوار، جلوه‌ای از مسئولیت انسانی و تعهد حرفه‌ای است که باید با قدردانی عملی از تلاشگران این عرصه همراه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: در نگاه اسلامی، انسان باید هم‌زمان در پی خیر و نیکی در دنیا و آخرت باشد و خدمت به مردم، کاهش رنج بیماران و ارتقای سلامت جامعه از مصادیق ارزشمند این رویکرد به شمار می‌رود.

وی گفت: مسئولان باید در حد توان و متناسب با امکانات کشور، برای بهبود شرایط کاری و معیشتی کادر درمان تلاش کنند و در تخصیص منابع، اولویت‌های حوزه سلامت و نیازهای خدمتگزاران مردم را مورد توجه قرار دهند.

آیت الله دری نجف‌آبادی عدالت در توزیع امکانات و مقابله با انحصار و رانت را ضروری دانست و بیان کرد: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که گروهی با برخورداری از امتیازات ویژه، منابع را در اختیار بگیرند و دست نظام برای حمایت از نیازمندان و خدمتگزاران جامعه خالی بماند؛ عدالت اجتماعی و توزیع منصفانه امکانات از اصول اساسی نظام اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه بانوان در عرصه‌های خدمت‌رسانی افزود: پرستاری، در کنار نقش‌های ارزشمندی همچون تربیت فرزند و مسئولیت‌های خانوادگی، از جلوه‌های ایثار و فداکاری بانوان است و تلاش پرستاران در خدمت به بیماران شایسته تکریم و حمایت مستمر است.