همایش «هوش مصنوعی در تولید معرفت دینی» فراخوان داد

به گزارش مهر، این همایش با توجه به گسترش کاربردهای هوش مصنوعی و ضرورت بررسی پیامدهای آن در عرصه معرفت دینی، درصدد است زمینه پژوهش و گفت‌وگوی علمی درباره ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و الزامات بهره‌گیری از این فناوری در تولید و توسعه دانش دینی را فراهم کند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، ضرورت و اهمیت هوش مصنوعی و معرفت دینی، فرصت‌های هوش مصنوعی و آموزه‌های دینی، چالش‌های هوش مصنوعی و معرفت دینی، راهکارهای مقابله با این چالش‌ها و آینده‌پژوهی هوش مصنوعی و معرفت دینی، پنج محور اصلی این همایش را تشکیل می‌دهند.

در معرفی این رویداد، هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری با ظرفیت تعالی‌بخشی یا تهدید ارزش‌ها مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های دینی برای هدایت این فناوری تأکید شده است. همچنین امکان‌سنجی استفاده از هوش مصنوعی در کسب معرفت دینی، مواجهه فرهنگی و تمدنی با تحولات فناوری، شکل‌گیری حکمرانی هوشمند دینی و طراحی سامانه‌های بومی مبتنی بر هوش مصنوعی از دیگر موضوعات مورد توجه این همایش است.

بر اساس فراخوان منتشرشده، پژوهشگران و علاقه‌مندان تا ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند چکیده آثار خود را ارسال کنند. این همایش قرار است ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۵ برگزار شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر، ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی https://intelligence.hamayesh.miu.ac.ir مراجعه کنند.