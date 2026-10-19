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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

نمایش «مه» از ۱۰ آبان در تئاتر هامون روی صحنه می‌رود

نمایش «مه» از ۱۰ آبان در تئاتر هامون روی صحنه می‌رود

نمایش «مه» به کارگردانی سهند خیرآبادی و تهیه‌کنندگی صدف رضاپور از ۱۰ آبان اجرای خود را در تئاتر هامون آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، در نمایش «مه»، نیما نافع و فرنوش نیک‌اندیش به ایفای نقش می‌پردازند. «مه» تازه‌ترین تجربه اجرایی سهند خیرآبادی است که با حضور این ۲ بازیگر در تئاتر هامون اجرا می شود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «اگر امروز به چیزهایی که می‌خواستیم نرسیدیم، فردا با قدرت نخواهیم رسید.»

سایر عوامل این نمایش عبارتند از طراح صحنه و لباس: مروارید کاشیان، طراح پوستر: عرفان شریفی، طراح لوگو: عرفان بهمنی، عکاس: سپیده عبدالحی.

سهند خیرآبادی نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر پیش‌تر نمایش‌هایی را با تمرکز بر روابط انسانی و موقعیت‌های اجتماعی روی صحنه برده است. از جمله آثار او در مقام نویسنده و کارگردان نمایش «این دنیا یه کنسرت ریکی مارتین به من بدهکاره» است که در تالار چهارسو اجرا شد.

زمان آغاز بلیت‌فروشی این نمایش به‌زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6982933
عطیه موذن

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