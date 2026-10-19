به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، در نمایش «مه»، نیما نافع و فرنوش نیک‌اندیش به ایفای نقش می‌پردازند. «مه» تازه‌ترین تجربه اجرایی سهند خیرآبادی است که با حضور این ۲ بازیگر در تئاتر هامون اجرا می شود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «اگر امروز به چیزهایی که می‌خواستیم نرسیدیم، فردا با قدرت نخواهیم رسید.»

سایر عوامل این نمایش عبارتند از طراح صحنه و لباس: مروارید کاشیان، طراح پوستر: عرفان شریفی، طراح لوگو: عرفان بهمنی، عکاس: سپیده عبدالحی.

سهند خیرآبادی نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر پیش‌تر نمایش‌هایی را با تمرکز بر روابط انسانی و موقعیت‌های اجتماعی روی صحنه برده است. از جمله آثار او در مقام نویسنده و کارگردان نمایش «این دنیا یه کنسرت ریکی مارتین به من بدهکاره» است که در تالار چهارسو اجرا شد.

زمان آغاز بلیت‌فروشی این نمایش به‌زودی اعلام خواهد شد.