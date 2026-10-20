به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «ساوانابای» نوشته‌ مارگاریت دوراس برای نخستین‌بار در ایران به کارگردانی یاسر متاجی، در کارگاه نمایش مجموعه‌ تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

این پروژه نمایشی که از پنجم آبان روی صحنه می‌رود، از آثار برگزیده سیزدهمین فستیوال «مکتب تهران» است که در آن ماریا منافی‌زاده، هستی حیاتی و حمیدرضا بداغی به عنوان بازیگر حضور دارند.

در توضیحات تکمیلی نمایش «ساوانابای» آمده است: «این اجرا نخستین مواجهه‌ صحنه‌ای مخاطبان ایرانی با این نمایشنامه محسوب می‌شود، متنی از نویسنده‌ای که آثارش با روایت‌های غیرخطی، سکوت‌های معنادار و کاوش در حافظه و روابط انسانی شناخته می‌شوند.»

مهسا منصوری مدیر پروژه ، مارسل داوود مدیر بخش کار با بازیگر، حمیدرضا بداغی و یاسر متاجی طراحان حرکت، مهنا محمدی، فاطمه نصیری و هانیتا قنبری گروه کارگردانی، باده علوی و راحیل موسوی عکاسان، مصطفی صادقی، یاسر متاجی طراحان نور، امیر علیزاده و امیرحسین منوچهری مجریان نور، مصطفی صادقی، ملیکا محمد هاشمی متصدیان اتاق فرمان، مینا خوش حرف‌عزیز روابط عمومی، نگین دودانی پوستر، دیگر عوامل این پروژه نمایشی را تشکیل می‌دهند.

نمایش «ساوانابای» از روز سه شنبه پنجم آبان ساعت ۱۹:۱۵ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود و علاقه مندان برای تهیه بلیت این نمایش می توانند به سامانه‌های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه کنند.