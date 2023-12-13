به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «این دنیا یه کنسرت… به من بدهکاره» به‌ نویسندگی و کارگردانی سهند خیرآبادی و تهیه‌کنندگی محمد ‌قدس که از نهم آبان ۱۴۰۲ در سالن چهارسو تئاتر شهر روی صحنه رفته است، پس از پایان اجرا در تهران، تور نمایشی خود را از شهر آمل آغاز می‌کند.

امیرمهدی ‌ژوله و الیکا ‌عبدالرزاقی بازیگران این نمایش هستند که ۲۹ آذر و ۱ دی‌ در سالن اریکه آریایی آمل روی صحنه خواهند رفت.

شاهین ‌امیرپور به‌عنوان مدیر تولید، سهیل خاکسار و ایمان باقری به‌عنوان مدیران برگزاری و اجرا حضور دارند.

«دنیا یه کنسرت… به من بدهکاره»، پیش از این، اواخر مهر در دوبی روی صحنه رفت.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «مهران، مردی میانسال است که تصمیم گرفته بحران‌های زندگی خود را با مخاطبان در میان بگذارد و … .»

نگین ‌لاجوردی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، علی ‌اکباتانی دستیار تهیه‌کننده، مهدی ‌قاضی طراح انیمیشن، پدرام ‌رضوانی طراح نور، شکیبا ‌آدینه دستیار نور، علی ‌زندیه، مهدی ‌قاضی طراح پوستر، گلناز ‌گلشن مشاور طراح لباس، یاسال یسلیانی ساخت و اجرای موسیقی، حسین حاجی بابایی عکاس، علی زندیه ساخت تیزر و تبلیغات، مصطفی ‌فراهانی، پیمان ‌رضوی طراح موشن گرافیک و علی ‌کیهانی مشاور رسانه‌ای دیگر عواملی هستند که سهند خیرآبادی را در این پروژه همراهی می‌کنند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش که در آمل روی صحنه می‌رود می‌تواند به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.

اجرای این نمایش در دیگر شهرها و سالن‌ها اعلام خواهد شد.