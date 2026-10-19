دریافت 9 MB کد مطلب 6983110 https://mehrnews.com/x3dnrt ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰ کد مطلب 6983110 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰ صادقی تیر خلاص را زد؛ پرسپولیس به گل سوم رسید محمدحسین صادقی با گلزنی مقابل مس شهربابک، سومین گل پرسپولیس را به ثمر رساند. کپی شد مطالب مرتبط پرسپولیس با پیروزی بر قعرنشین صدرنشین ماند؛ سرخپوشان به ۲۰ رسیدند باشگاه تراکتور: شعار هوادارانمان قومیتی و تحریکآمیز نبود از تشویق قلعهنویی تا شعار علیه اخباری؛ استقبال سرد هواداران استقلال برچسبها تیم فوتبال پرسپولیس صادقی محمدحسین صادقی
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