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کد مطلب 6983110
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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

صادقی تیر خلاص را زد؛ پرسپولیس به گل سوم رسید

صادقی تیر خلاص را زد؛ پرسپولیس به گل سوم رسید

محمدحسین صادقی با گلزنی مقابل مس شهربابک، سومین گل پرسپولیس را به ثمر رساند.

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