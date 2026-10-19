اجرایی شدن مقررات منع آمد و شد در مناطقی از پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «بی‌ اف‌ ام‌ تی‌ وی» (BFMTV)، پاریس قصد دارد در «میدان جمهوری» و خیابان‌ های اطراف منطقه «له‌ال» (Les Halles) مقررات منع آمد و شد اعمال کند.

بر اساس اعلام این رسانه، مقررات منع آمد و شد از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح به وقت محلی اجرایی می شود.

این مقررات شامل حال همه افراد خواهد شد.

ساعاتی پیش، سباستین لکورنو در جمع خبرنگاران مردم معترض کشورش را چنین تهدید کرد: ما چند تصمیم گرفته‌ایم. نخستین تصمیم طبیعتا برخورد قضایی گسترده و قاطع با عاملان این حوادث است. مرحله دوم پیگردهای قضایی با دقت و به شکلی سازمان‌یافته و روشمند انجام خواهد شد.

نخست‌وزیر فرانسه با اشاره به تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی گفت بسیاری از افرادی که مظنون به غارت فروشگاه‌ها هستند، هنگام ارتکاب این اقدامات صورت خود را نپوشانده بودند و به همین دلیل امکان شناسایی آن‌ها وجود دارد.

وی سپس اضافه کرد: به همین دلیل از امروز عملیات بسیار گسترده نیروهای انتظامی را آغاز کرده‌ایم.