دستگیری کلاهبردار با عنوان مأمور کمیته امداد و بهزیستی در ایوانکی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه محمود گیلانی شامگاه دوشنبه در ماموریت پلیسی اظهار کرد: در پی شکایت دو شهروند در ایوانکی شهرستان گرمسار موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی ها حاکی از این داشت فردی با معرفی خود به‌عنوان مأمور کمیته امداد و بهزیستی و دریافت کارت‌های بانکی آنان، مبالغی را کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات گسترده، متهم را شناسایی و در عملیاتی ضربتی در تهران دستگیر کردند.

گیلانی با اشاره به سوابق متعدد متهم در زمینه کلاهبرداری و سرقت یادآور شد: این فرد در جریان تحقیقات فنی به دو فقره کلاهبرداری از شهروندان و دو فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

وی با تأکید بر برخورد پلیس با جرائم علیه شهروندان، از مردم خواست در مواجهه با افرادی که با عنوان مأمور نهادهای حمایتی مراجعه می‌کنند، هویت آنان را از مراجع رسمی بررسی کنند و از در اختیار گذاشتن کارت بانکی و اطلاعات محرمانه خود بپرهیزند.