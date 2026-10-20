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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

دستگیری سارق سریالی زنان با ترفند آگهی جعلی مدلینگ + فیلم

دستگیری سارق سریالی زنان با ترفند آگهی جعلی مدلینگ + فیلم

متهم به سرقت سریالی از زنان با ترفند آگهی جعلی مدلینگ و بیهوش کردن قربانیان با قهوه مسموم، توسط مأموران کلانتری ۱۳۲ نبرد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مراجعه تعدادی از بانوان به کلانتری ۱۳۲ نبرد، موضوع سرقت‌های سریالی مورد بررسی قرار گرفت،مشخص شد متهم با انتشار آگهی‌های جعلی مدلینگ در فضای مجازی، بانوان را با وعده همکاری به ملاقات دعوت می‌کرد، متهم پس از جلب اعتماد مالباختگان، با تعارف قهوه حاوی مواد دارویی، موجب بیهوشی آنان می‌شد، وی در فرصت مناسب اقدام به سرقت اموال، وجه نقد و طلاجات مالباختگان می‌کرد.

پس از دریافت شکایات و انجام تحقیقات، مأموران با بررسی اظهارات شاکیان و سرنخ‌های موجود، هویت متهم را شناسایی کردند،با هماهنگی‌های انجام‌شده و طراحی عملیات پلیسی، متهم تحت تعقیب قرار گرفت. مأموران با استفاده از شگرد طعمه‌گذاری و برنامه‌ریزی عملیاتی، موفق به دستگیری متهم شدند.متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب سرقت‌ها و فریب مالباختگان اعتراف کرد.

پرونده پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

این عملیات در راستای مقابله با سرقت‌های سریالی و افزایش امنیت شهروندان، به‌ویژه بانوان، انجام شد.

کد مطلب 6984091
مهسا حيدری توچائی

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