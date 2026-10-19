به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مرادی عصر امروز دوشنبه در نشست بررسی و برنامه‌ریزی برای دوگانه‌سوز کردن تجهیزات گرمایشی واحدهای پرورش طیور و سایر ماکیان لرستان با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و پایداری زنجیره تولید گوشت سفید اظهار داشت: دوگانه‌سوز کردن تجهیزات گرمایشی واحدهای مرغداری و پرورش ماکیان، اقدامی ضروری برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از قطعی گاز، به‌ویژه در روزهای اوج مصرف انرژی است.

وی افزود: مدیریت صحیح منابع انرژی در واحدهای تولیدی، با استمرار فعالیت مرغداری‌ها، ثبات بازار و حمایت از تولیدکنندگان ارتباط مستقیم دارد و باید پیش از آغاز فصل سرما، اقدامات لازم برای کاهش خطر توقف تولید انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: واحدهای مسئول باید با همکاری اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، زمینه تأمین سوخت دوم و تجهیز واحدهای باقی‌مانده را فراهم کنند و اطلاع‌رسانی لازم را به مرغداران انجام دهند تا فعالیت واحدهای تولیدی در فصل سرما با وقفه مواجه نشود.

تأکید بر تسریع در تجهیز واحدهای پرورش طیور

در ادامه نشست، نامداری، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گزارشی از آخرین وضعیت واحدهای پرورش طیور استان ارائه کرد و راهکارهای فنی و اجرایی برای تسریع در دوگانه‌سوز کردن سالن‌های پرورش را تشریح کرد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری بانک‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان برای تأمین تسهیلات و امکانات مورد نیاز مرغداران تأکید کرد.

در پایان این نشست، اعضا پس از بحث و تبادل نظر، بر نظارت مستمر بر روند اجرای طرح و تعیین مهلت زمانی برای دوگانه‌سوز کردن تجهیزات گرمایشی واحدهای مشمول تأکید کردند.