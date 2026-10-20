مجیب‌الرحمان کمالزهی‌در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای حمایت از خانوارهای نیازمند و کمک به تأمین بخشی از نیازهای معیشتی و تحصیلی فرزندان خانواده‌های تحت پوشش، ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان و ۶ هزار و ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در سه بخش مرکزی، بیرک و آشار توزیع شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) مهرستان با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده‌های تحت پوشش افزود: تأمین نیازهای اساسی خانوارهای نیازمند و فراهم کردن زمینه تحصیل مناسب برای دانش‌آموزان، از جمله محورهای حمایتی کمیته امداد در راستای کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و کمک به تداوم تحصیل فرزندان آن‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: مجموع اعتبار اختصاص‌یافته برای تهیه و توزیع این اقلام حمایتی، ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است که در قالب بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر به جامعه هدف این نهاد در مناطق مختلف شهرستان به همت خیرین نیک اندیش اختصاص یافته است.