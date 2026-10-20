کشف بیش از ۲۷ هزار ورق قرص قاچاق در گمرک مرزی میلک

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بلوطی میرزا ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان صبح سه‌شنبه به خبرنگاران گفت:در جریان بازرسی از یک دستگاه تریلی حامل کالای صادراتی به مقصد افغانستان در گمرک مرزی میلک، محموله‌ای از انواع قرص و داروی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: این محموله شامل ۲۷ هزار و ۲۸۰ ورق انواع قرص و ۳ هزار و ۴۰ قلم دارو بود که با تلاش کارکنان گمرک مرزی میلک و در جریان بازرسی‌های گمرکی شناسایی شد.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان افزود: محموله کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.